Szentté avatta a pápa Carlo Acutist, „Isten influenszerét”

Carlo Acutis brit születésű olasz fiú 15 évesen halt meg. Előtte kitanulta a számítógépes programozást, hogy weboldalakat készítsen hite terjesztése érdekében, és története nagy figyelmet keltett a katolikus fiatalok körében.

Carlo Acutis, néhai olasz tinédzser portréja a Szent Péter-bazilika homlokzatán a Vatikán Szent Péter terén, 2025. szeptember 7-én

Fotó: Filippo Monteforte / Forrás: AFP

XIV. Leó Acutis mellett a szentek közé emelte Pier Giorgio Frassatit is, aki rászorulókat segített, és 1925-ben, 24 évesen járványos gyermekbénulásban halt meg.

A szertartás megnyitóján a Szent Péter téren összegyűlt tömegnek tartott beszédében a katolikus egyházfő elmondta, hogy

Acutis és Frassati a szentség és a rászorulók megsegítésének példaképei voltak.

A pápa szerint a két új szent

mindannyiunknak szóló felhívás, különösen a fiataloknak, hogy ne pazaroljuk el az életünket, hanem irányítsuk azt felfelé, a mennybe.

A vasárnapi esemény volt az első alkalom, hogy XIV. Leó, akit májusban választottak a katolikus egyház fejévé, ilyen szertartáson elnökölt.