Szeptember 20-án népes közönség előtt nyitották meg a Tradíció és dizájn- korunkbeli öltözék hagyománnyal ötvözve című tárlatot a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum Fő utcai kiállítótermében.

Sándor Ildikó, a Hagyományok Háza Népi Módszertani Műhelyének tárvezetője bevezetőjében kiemelte, hogy példaértékűnek tartja azt a szemléletmódot, ahogyan az ULUV a hagyomány és újítás örök dilemmájára az itt megjelenő tárgyakon keresztül adott választ.

Hozzátette: a népi kézművességet képviselő szakemberek és az iparművészek a párbeszéd révén találták meg azt a közös felületet, ami a kölcsönös megértésen keresztül a kreatív alkotófolyamatokhoz elvezetett.

Forrás: Magyar Népi Iparművészeti Múzeum

A jeles eseményt megtisztelte jelenlétével Pavol Hamžík, Szlovákia magyarországi nagykövete, aki beszédében a népművészeti elemek rokonságára utalt, és fontosnak tartotta a kultúra összekötő szerepét. Ezután a vendégek megtekintették az emeleti térben berendezett kiállítást.

„A Budapesti Szlovák Intézet kereste meg a Hagyományok Házát a bemutató ötletével ­– avat be a kiállítás ötletének születésébe dr. Czingel Szilvia néprajzkutató, kulturális antropológus. – Az ULUV Szlovák Népművészeti Központ vándorkiállítása öt divattervező munkáival ismerteti meg az érdeklődőket. A művészek a szlovák népművészetből merítettek ihletet, így könnyebben érthető, miért a mi intézményünket keresték meg, hiszen nekünk is voltak már hasonló kezdeményezéseink."

Forrás: Magyar Népi Iparművészeti Múzeum

"A tárlat nagyon formabontó és modern, de a gondos szemlélő választ kap, mi is inspirálta a művészeket. A habán kerámiák díszítőelemei ruhákon és ékszereken jelennek meg, vagy a tradicionális zsindelytető XXI. századi dizájn formájában kap helyet öltözékeken. A fehér ruhák pliszírozása a magyar-szlovák közös hagyományokra is utal. Ez az együttműködés nagyon fontos mindkét fél számára, s úgy tűnik a közeljövőben folytatása is lesz a szlovák fővárosban.”

A tárlat az év végéig várja a látogatókat, további információ olvasható a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum honlapján.