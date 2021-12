A lány a szökőkútban 2021.12.02. 09:09

Bemutatták az Anita Ekbergről szóló filmet a torinói filmfesztiválon

Bemutatták az Anita Ekberg (1931-2015) svéd színésznőről szóló The Girl in the Fountain (A lány a szökőkútban) című filmet a torinói filmfesztiválon. Az Antongiulio Panizzi által rendezett film főszerepét Monica Bellucci alakítja.

Azt gondoltam, semmi közös nincs bennünk Ekberggel. De beleszerettem ebbe a projektbe - mondta az 57 éves Bellucci az Il Messaggero című napilapnak adott interjújában. Hogy Ekberg szerepébe bújjon, számos vele készült interjút nézett meg és a szerep kedvéért szőkére festette a haját. „Anita Ekberg egy szabad, független nő volt, egészen más, mint az olasz nők ebben a korszakban. Férjet cserélt, az asztalon táncolt, olyan volt, mint egy orkán. De megfizetett ezért a forradalomért és szegényen halt meg” – mondta Bellucci. Az olasz színésznő elmondta, ő maga nem él dívaként, és ezt a két lányának köszönheti. „Ők hoztak egyensúlyba, és lehoztak a földre. Az én szakmámban mindig fennáll annak a veszélye, hogy valaki elszálljon” – fogalmazott a Franciaországban élő művész. A filmben láthatók Federico Fellini Az édes élet című filmjének klasszikus jelenetei, amikor Ekberg a Trevi-kútban táncol. Az egykori Miss Svédország szépségével elvarázsolta a világot, karrierjét követően azonban megismerte a nélkülözést és a magányt. Bellucci jelenleg színházi szerepekben is közreműködik. Fellép Tom Volf Lettere e memorie (Levelek és emlékek) című drámájában, mely Maria Callas operadíva életét dolgozza fel. A darab jelenleg Olaszországban turnézik. „Maria Callas hasonlít hozzám, mert benne is megvolt az igény arra, hogy megvédje a magánszféráját” – mondta Bellucci.

