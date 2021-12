20 éve, 2001. november 29-én halt meg George Harrison, a csöndes Beatle. Jóllehet a rockzene történetének talán legjelentősebb együttesének tagja volt, nála szerényebb sztárt keresve sem lehetett volna találni. A keleti misztika felé vonzódó gitárost, énekest, zeneszerzőt az élet nagy kérdései izgatták, mélyen együtt érzett a szenvedőkkel, nevéhez fűződik az első segélykoncert megszervezése is, Banglades javára.

1943. február 25-én született, egy szerény körülmények között élő liverpooli család 4 gyermeke közül a legfiatalabbként. Eszmélése a rock and roll-őrület idejére esett, Buddy Holly, Chet Atkins és Duane Eddy lemezeit hallgatva tanult meg gitározni. Példaképe Andrés Segovia, a klasszikus gitár spanyol virtuóza volt.

Még 15 éves sem volt, amikor iskolatársa, Paul McCartney benyomta a Quarrymen nevű együttesbe, ahol John Lennonnal játszott együtt. A legenda szerint Lennonnak voltak fenntartásai, de egy emeletes busz tetején tartott meghallgatás után áldását adta Harrison csatlakozására.

A Quarrymen néhány névváltozás és tagcsere után, a doboknál Ringo Starr-ral Beatles néven futott be. Addig azonban még állt előttük pár nehéz év, amikor liverpooli klubokban és hamburgi matrózkocsmákban játszottak. Harrisont a szigorú német hatóságok még haza is zsuppolták, mert nemcsak fiatalkorú volt, de munkavállalási engedéllyel sem rendelkezett.

A Beatles-mánia kitörése vegyes érzelmekkel töltötte el

A sikereik miatt túlzottnak érzett népszerűségük néha nyomasztotta, és zavarta, hogy a koncerteken a rajongók sikoltozása, a lemezeken pedig John Lennon ritmusgitárja nyomja el az ő hangszerének hangját. Hiába volt zeneileg ő a legigényesebb, a Lennon-McCartney szerzőpáros mellett árnyékban maradt, szerzőként és énekesként is csak egy-két szám jutott neki albumonként.

Amikor a csapat felhagyott a koncertekkel, és a stúdióban szabadon kezdett kísérletezgetni, Harrison szinte kivirult.

Olyan klasszikus dalokkal rukkolt elő, mint a Something, a Here Comes The Sun és a While My Guitar Gently Weeps. Utóbbin a szólót legjobb barátja, Eric Clapton játszotta, akivel barátságukat még az sem rontotta meg, hogy Harrison első felesége később a gitáros neje lett. Clapton szerelmi vallomásként írta Layla című dalát.

Harrison 1965-ben kötött barátságot az indiai szitárművész Ravi Shankarral, akinek zenéjét ő ismertette meg a Nyugattal, az indiai hangszert pedig több Beatles-dalban is megszólaltatta. A Beatles 1967-es indiai útja, amelyen Maharishi Mahesh jógi tanításait hallgatták, a többiek számára csak futó kalandnak, számára viszont egész életét meghatározó élménynek bizonyult.

A Beatles 1970-es feloszlása után sokak meglepetésére Harrison szólókarrierje indult a leglátványosabban.

All Things Must Pass című tripla albuma és a My Sweet Lord című dala is listát vezetett. A szám miatt plágiumper is indult ellene, amelyet elvesztett, holott egész bizonyosan nem szándékosan koppintotta a Chiffons együttes egy 1962-es slágerét. Ő volt az első humanitárius célú rockesemény, az 1971-es New York-i Banglades-segélykoncert szervezője, az erről készült film és lemez bevételei is az ázsiai ország éhező millióit segítették.

Az ezt követő albumai korántsem szóltak ekkorát, jobbára elszánt rajongói vásárolták, persze ők sem voltak kevesen.

A csalódások és a zenei producerekkel vívott csatái miatt a nyolcvanas évek elején egy időre elhallgatott, de 1987-ben a Cloud Nine című albummal ismét a reflektorfénybe került. Ezután részese volt a Traveling Wilburys nevű szupercsapatnak, amelynek két albumán Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty és Jeff Lynne társaságában zenélt és énekelt.

1992-ben 18 év után indult ismét szólóturnéra

Harrison a Beatles tagjaként, és annak felbomlása után is óriási pénzeket keresett, de az üzleti életben tett próbálkozásai rendre kudarccal zárultak. Lemezkiadója, a Dark Horse megbukott, miként filmproduceri cége is csődbe ment. Igaz, előtte még finanszírozta a Monty Python csoport ma már kultikusnak számító Brian élete című filmjét.

A kilencvenes évek elejétől teljesen visszavonult, idejét családjának szentelte.

Arra azért szakított időt, hogy 1995-ben Paul, Ringo és Lennon özvegye, Yoko Ono társaságában gondozza a legendás négyes történetéről szóló, Antológia című filmsorozatot, könyvet és lemezeket. A 3 még élő Beatle befejezte a Lennon által 1977-ben írt Free As A Bird című dalt is. Az új évezred beköszöntével dolgozni kezdett 1970-es tripla albumának újrakevert és bővített változatán, amely nem sokkal halála előtt jelent meg.

Az erős dohányos Harrison a kilencvenes évek végén még felépült a torokrákból, élete egy évvel később ismét veszélybe került, amikor 1999 karácsonyán egy őrült rajongója otthonába betörve megkéselte. Legyengült szervezetében 2011 májusában áttétekkel újult ki a rákbetegség.

November 29-én családja körében elhunyt.

Utolsó albuma, a Brainwashed már posztumusz jelent meg 2002-ben fia, Dhani Harrison, valamint Jeff Lynne gondozásában. Barátai és zenésztársai halála első évfordulóján nagyszabású koncerttel emlékeztek rá, Martin Scorsese 2011-ben készített dokumentumfilmet róla. A Beatles tagjaként 1963-ban használt gitárját néhány éve 657 ezer dollárért árverezték el, azt a liverpooli házat, ahol gyermekkorát töltötte, 200 ezer dollárért kínálják eladásra. Az All Things Must Pass című tripla albumát idén, megjelenésének 50. évfordulóján extrákkal, öt CD-n adták ki újra, és néhány napja fedeztek fel egy eddig ismeretlen dalt, amelyen Harrison és Ringo Starr játszik együtt.