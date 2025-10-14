október 14., kedd

Helén névnap

14°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Krimi

1 órája

Szándékos robbantás végzett három csendőrrel

Címkék#halál#Verona#robbantás#csendőr

Egy hatósági akcióban résztvevő három csendőr halálát okozta egy robbanás, amely Veronától délre, Castel D’Azzanóban történt – jelentette kedden az ANSA olasz hírügynökség.

MW
Szándékos robbantás végzett három csendőrrel

A tűzoltók nem tudták megmenteni a csendőröket, mindhárman meghaltak a robbantásban

Forrás: Shutterstock

A hatóságok egy vidéki házat akartak kiüríteni, amelyben három testvér élt. Az akciót már napok óta tervezték, miután több kísérlet is kudarcot vallott, hogy rávegyék az ingatlan elhagyására a három testvért, akik többször is azzal fenyegetőztek, hogy felrobbantják magukat.

Police car from Italy - Alfa Romeo Giulia Radiomobil
Intézkedés közben haltak meg a csendőrök (illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP 

A nyomozók szerint szándékosan előidézett gázrobbanás történt, amikor a házba behatolva kinyitották a bejárati ajtót. Az ANSA jelentése szerint a robbanás hatására a kétszintes épület összedőlt, és maga alá temette a műveletben résztvevőket.

A tűzoltók, akik már szintén a helyszínen voltak a robbanáskor, azonnal megkezdték a mentést, de a három csendőr életét már nem tudták megmenteni.

A robbanásban az akció résztvevői közül további 15 személy – 11 csendőr, három rendőr és egy tűzoltó – sérült meg, őket kórházba szállították.

A helyszínen őrizetbe vettek egy férfit és egy nőt, a hatvanas éveikben járó testvéreket, akiket azzal gyanúsítanak, hogy közük volt a robbanáshoz, amelyben a testvérpár női tagja is megsebesült. A harmadik testvért – egy férfit – a környéken kapták el szökés közben.

A gazdálkodással foglalkozó testvérek pénzügyi és jelzálogproblémákkal küzdöttek. Mivel már a korábbi kilakoltatási kísérletek alkalmával is önmaguk felrobbantásával fenyegetőztek, a hatóságok idén Padovából és Mestréből hívtak speciálisan kiképzett szakembereket. A rendőrök közül többen a tetőről próbáltak meg behatolni a házba.

Krimi

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu