Brazíliában többen meghaltak egy buszbalesetben (videó)

Legalább 17 utas halt meg egy buszbalesetben Brazília északkeleti részén, Pernambuco államban, amelynek körülményeit még nem tisztázták – közölte szombaton a rendőrség.

Brazíliában többen meghaltak egy buszbalesetben (videó)

A busz sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, amelyben harminc ember utazott

Forrás: AFP

A baleset előző este történt, amikor a busz sofőrje elvesztette az irányítást a jármű felett, amelyben harminc ember utazott – közölte a rendőrség.

A sofőr "rossz irányba hajtott, és nekicsapódott az út szélén lévő szikláknak (...), majd egy homokdűnének ütközött és felborult" – tette hozzá a rendőrség közleményében. A sérültek számát nem erősítették meg.

A sofőr könnyebben megsérült, alkoholszint-vizsgálatnak vetették alá, amely azonban negatív eredményt mutatott. A férfit ezt követően a rendőrségre szállították.

Néhány utas kirepült a járműből, ami arra utal, hogy valószínűleg nem voltak bekötve

– derült ki a rendőrségi közleményből.

Az áldozatok családtagjainak és barátainak őszinte részvétemet és együttérzésemet fejezem ki ebben a nagy fájdalommal teli időszakban

– nyilatkozta Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az X közösségi oldalon.

 

