Csónakot borított fel egy víziló, 11 ember eltűnt

A tizenegy ember, közöttük nők, kislányok és egy csecsemő pénteken tűnt el Buyo település közelében. A miniszter közölte, hogy három embert sikerült élve kimenteni, az eltűntek után folytatják a keresést.

Egy 2022. évi elefántcsontparti kutatás szerint a víziló a legtöbbet emlegetett állatfaj, amely az emberekkel összeütközésbe kerülve halált, illetve sebesüléseket okoz.