Terepjáró törte át az étterem falát, két gasztroinfluenszer asztalának csapódott (videó)
Két gasztroinfluenszert gázolt el egy autó Houstonban, miközben egy étteremben vacsorájukat videózták.
Két gasztroinfluenszert ütött el egy terepjáró, miközben éppen videózták magukat egy houstoni étteremben
Forrás: Képernyőfotó/Youtube
Nina Santiago – aki az interneten NinaUnrated néven ismert – és párja, Patrick Blackwood éppen egy texasi étteremben kóstoltak egy fogást, miközben videót készítettek magukról, amikor egy terepjáró hirtelen az ablakon keresztül berobbant, és nekik csapódott – adta hírül a Magyar Nemzet.
Az augusztus 17-én megosztott Instagram-felvételen látható, ahogy a jármű áttör az étterem oldalán, feldönti az asztalukat, majd a párost is eltalálja. Nina a földre esett, Patrick pedig majdnem ráesett. A baleset pontos oka egyelőre nem ismert, de a nő azóta már beszámolt arról, hogy javul az állapota, hozzátéve: a terepjáró „közvetlenül beléjük csapódott”.
