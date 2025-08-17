42 perce
Többen meghaltak egy brooklyni lövöldözésben (videó)
Brooklynban lövöldözés tört ki, amelyben három férfi életét vesztette, nyolcan pedig megsérültek.
A bűncselekmény helyszínének látképe, ahol három ember meghalt és nyolc másik megsebesült egy tömeges lövöldözésben a Taste of the City Bar and Lounge-ban, Brooklynban, 2025. augusztus 17-én
Forrás: AFP
Jessica Tisch, New York-i rendőrfőkapitány sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tragédia a Crown Heights negyedben található klubban történt. A lövöldözés során az NBC beszámolója szerint hárman meghaltak.
A halálos áldozatok között volt egy 27 és egy 35 éves férfi is. A nyolc sérültet nem életveszélyes sérülésekkel szállították a helyi kórházakba.
Az X közösségi oldalon terjedő információk szerint, a lövöldözés a Franklin sugárúton, a brooklyni Crown Heights zsidónegyedében történt. A nyolc túlélő, 20 és 60 év közötti áldozatot mellkasi, feji és végtagjaikat ért lövési sérülésekkel szállították a környékbeli kórházakba. Többen kritikus állapotban voltak.
A nyomozók legalább 36 töltényhüvelyt találtak, amelyek több lövöldözőre utalnak. A közelben egy lőfegyvert is találtak, bár nem volt azonnal világos, hogy az összefüggésben állt-e a támadással. Letartóztatások még nem történtek – tudta meg a Világgazdaság.
„Jelenleg nincs személyleírás az elkövetőről” – mondta Jessica Tisch rendőrfőkapitány. „Tizenegy embert lelőttek, hárman meghaltak. Szörnyű lövöldözés. Szerencsére az ilyesmi szokatlan a városunkban” - tette hozzá.
