Tragikus kényszerleszállás: egy ember meghalt, öten súlyosan megsérültek (videó)

Egy ember meghalt, öten súlyosan megsérültek, amikor egy hőlégballon kényszerleszállást hajtott végre az észak-hollandiai Frízföld tartomány De Hoeve nevű falujának közelében szerda éjszaka – közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál csütörtökön, írja az MTI.

A holland királyi légiközlekedési szövetség (KNVvL) információi szerint a 34 embert szállító hőlégballon lassan ereszkedett a leszálláshoz, amikor váratlanul erős széllökés érte. A beszámoló szerint a leszállás idejére 10–14 csomós széllökéseket jelentetek, de a hőlégballon leszállása idején a széllökés akár 17 csomós is lehetett.

A baleset egy réten történt este kilenc óra után, amikor az egyre gyorsabban ereszkedő légi eszköz „keményen landolt”. Ettől a kosár visszapattant és többször a földnek csapódott. A ballon a felborult kosarat és utasait több méteren át vonszolta. A kosárból öt ember kiesett.

„A hőlégballon este kilenc óra körül nagy erővel landolt, és a földnek csapódott” – közölték az illetékes helyi hatóságok, hozzátéve, hogy a rendőrség vizsgálatot indított a baleset ügyében.

Egy ember a helyszínen meghalt, ötöt pedig kórházba szállítottak. Egyiküket ezt megelőzően újra kellett éleszteni.

A riasztást követően egyebek mellett 14 mentőautó, egy mobil orvosi csapat, két szolgálatban lévő orvos és két mentőhelikopter érkezett a helyszínre. A mentőszolgálatok a mozgósítást azzal indokolták, hogy egy ilyen nagy erejű becsapódás jelentős sérüléseket okozhatott, a hőlégballonban pedig sokan utaztak. A sérültek állapotáról további felvilágosítást egyelőre nem adtak – tájékoztatott a hírportál.

 

