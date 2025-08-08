Helikopter csapódott be egy bárkába, halálos áldozatok is vannak (videó)

A folyót, amely a termények és egyéb áruk szállításának fontos vízi útvonala, a 199-es mérföldjelzőtől a 201-es mérföldjelzőig lezárták – közölte Lindberg, hozzátéve: egyelőre nem tudni, hogy mikor nyitják meg újra a folyót.

Alton a Mississippi és az Illinois folyók összefolyásánál található, a lezárás késleltetheti a gabonát a középnyugati farmokról az Egyesült Államok öbölvidékére szállító bárkák közlekedését.