28 perce
Borzalmas autóbaleset: négy fiatal szörnyethalt
A borzalmas balesetet egy 16 éves fiú okozta. A tinédzser a szülei autójával lecsúszott az útról és egy fának ütközött. A jármű, négy, szintén fiatal utasa a helyszínen életét vesztette.
Az autóbalesetben négy fiatal halt meg (illusztráció)
Forrás: Shutterstock
Borzalmas autóbaleset történt Németországban szombaton, közölte az MTI.
Egy 16 éves fiú autójával lecsúszott az útról és fának ütközött. A vezetőt súlyos sérülésekkel szállították kórházba az észak-rajna-vesztfáliai Kürtenben történt autóbaleset után – közölte a helyi hatóságok szóvivője.
Két 14 éves lány, valamint egy 16 és egy 19 fiú halt meg. Az autó a vezető szüleié volt
– közölte a szóvivő.
A gépkocsi eddig ismeretlen okból letért az útról egy kanyarban, fának ütközött és felborult.
Az egyik áldozat kiesett a járműből. Mind a négy áldozat a helyszínen életét vesztette.
Egy másik balesetben egy huszonegy éves sofőr és vele egyidős női utasa szintén meghalt, amikor a járművük fának ütközött, miközben a rendőrök elől menekültek Németország délnyugati részén.
A rendőrök megpróbálták megállítani az autót Rajna-vidék-Pfalz tartományban – közölte egy rendőrségi szóvivő.
A fiatalok elmenekültek előlük és a gépkocsi Homburg közelében lecsúszott az útról, áttörte a biztonsági korlátot és fának ütközött.
