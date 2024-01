Az elhúzódó akció „a német gazdaság elleni sztrájk”– mondta Anja Broeker, a Deutsche Bahn szóvivője, megjegyezve, hogy a leálló teherforgalom miatt erőművek és finomítók ellátásában is fennakadások lesznek.

A sztrájk miatt a következő napokban a távolsági és regionális vasúti forgalomban jelentős fennakadásokra kell számítani. A korábbi munkabeszüntetésekhez hasonló módon a DB most is „csökkentett menetrendet” alkalmaz, az utazni készülőknek ezért ajánlatos a vasúttársaság honlapján vagy alkalmazásán keresztül tájékozódni a közlekedő járatokról. Létesítettek egyúttal egy ingyenesen hívható tudakozó telefonszámot is a célra.