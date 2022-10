Jelenleg

Norvégia a legnagyobb földgázexportőr Európában, a szállításokból idén 94 milliárd eurós bevételt vár, ami 65 milliárdos növekedés a tavalyihoz képest.

Az Északi Áramlatok elleni támadás és az orosz vezetékes szállítás teljes kiszámíthatatlansága miatt még inkább felértékelődött a norvég energiahordozók szerepe, erről a Mandiner számolt be.

Természetesen a gázpiacon különösen érdekelt az Egyesült Államok is, amely évek óta lobbizik azért (sikeresen), hogy cseppfolyósított földgázt adjon el az EU országainak. Ezen országok áramellátása ráadásul nagyban függ attól, hogy van-e gáz, vagy nincs.

A fegyver és a gyógyszer minden idők legnagyobb biznisze

Szinte már történelmi ténynek számít, hogy a fegyver- és a gyógyszergyártás a két legjövedelmezőbb iparág. Éppen emiatt éri meg egyes szereplőknek a háború.

Ukrajnának is rengeteg fegyvert küldenek a nyugati hatalmak, az Egyesült Államok leginkább. Érdekesség azonban, hogy a francia fegyvereladások is megugrottak a háború kitörése óta.

2021-ben a francia fegyverexport több mint kétszeresére nőtt az előző évhez képest. Tavaly az ágazat minden idők harmadik legjobb eredményét érte el. A megnövekedett export elsősorban vadászgépekre érkezett megrendeléseknek köszönhető, amelyekből több országba is ad el a francia vezetés. Emellett Franciaország Ukrajnát is bőkezűen támogatja ágyúkkal és egyéb háborús felszereléssel. Erről a V4NA nemzetközi hírügynökség értesülése alapján az Origo is beszámolt.