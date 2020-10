Óra közben késelte meg társát egy diák

Egy fővároshoz közeli településen az iskolában, tanítás közben szúrta hasba az egyik diák a másikat. Nem ez volt az első erőszakos cselekedet az intézményben, a tanárok évek óta tartó erőszakhullámra panaszkodnak, a megyében már több iskolai haláleset is történt.

A Párizzsal szomszédos Seine-Saint-Denis megye Saint-Denis nevű településén a Paul-Eluard középiskolában óra közben késelte meg egy diák az osztálytársát. Állítólag azért, mert bosszút akart állni, amiért a másik fiú zaklatta. A Le Figaro francia napilap értesülései szerint a támadó egy videót is feltett a közösségi oldalakra, melyben elmondja, hogy milyen módon fog rátámadni az őt molesztáló társára. Így is tett, óra közben egyszer csak elővette a kést és hasba szúrta az osztálytársát. Végül egy másik tanuló vetett véget a jelenetnek. A sérült fiút kórházba szállították, de nincs életveszélyben, a tanítást pedig azonnal felfüggesztette az igazgató – írja a V4NA.

A sajtónak nyilatkozott az egyik tanár, Jérôme Martin, aki hat éve dolgozik az iskolában. A pedagógus arra panaszkodott, hogy áldatlan állapotok uralkodnak az oktatási intézményekben, nincs az iskolában hozzáértő ápoló személyzet és az is abszurd, hogy egy diáknak kellett lefegyvereznie a késsel támadó társát.

A tanár szerint elkeserítő, hogy meg kellett késelni egy diákot ahhoz, hogy a problémára odafigyeljenek végre, majd hozzátette, hogy a megkéselt tanuló és támadója már az iskola épületén kívül is összeverekedtek.

A Paul-Eluard iskolában nem ez volt az első erőszakos cselekmény, 2018 áprilisában több száz tanár és szülő tiltakozott az iskolai erőszak ellen, a tanárok egy hét alatt kétszer is beszüntették a munkát, miután valaki az egyik tanterembe az ablakon keresztül köveket dobott be, ami két diákot is megsebesített.

Seine-Saint-Denis megye más iskoláiban is történtek az utóbbi időben erőszakos támadások, közülük néhány tragédiával végződött, 2019-ben két diákot megöltek egy verekedésben Aubervilliers-ben, tavaly októberben pedig tornaórán öltek meg egy 15 éves fiút a Les Lilas nevű településen.

Borítókép: illusztráció