A McDonald’s újítása: nincs sorban állás, csak szabályos tolakodás

A McDonald’s egy új, kifejezetten sietős vendégeknek szóló fejlesztést tesztel az Egyesült Királyságban: az étteremlánc Order Ahead (magyarul nagyjából: „rendelj előre”) funkciót indított el a mobilalkalmazásában, melynek lényege, hogy a rendelés akkor készül el, amikor a vásárló már közeledik az étteremhez. A technológia célja egyszerű: ne kelljen se sorban állni, se várni – az étel pontosan akkor legyen kész, amikor megérkezünk. Ezzel konkrétan szabályos lenne tolakodni és megkerülni a sorokat – írja a Világgazdaság.

Illusztráció

Forrás: AFP

A McDonald’s alkalmazásában eddig is lehetett előre rendelni és fizetni, de az éttermek csak a rendelés beérkezése után kezdték el elkészíteni az ételeket. Ez gyakran ahhoz vezetett, hogy a vevő vagy túl korán, vagy túl későn kapta meg a rendelését. Az új Order Ahead funkció ezt küszöbölné ki.

A rendszer a vásárló helyadatait figyeli: amikor a telefon belép egy előre beállított zónába – nagyjából néhány száz méterre az étteremtől –, automatikusan jelzést küld a konyhának, hogy elindíthatja az étel készítését.

A folyamatot úgy időzítették, hogy a sütés és csomagolás akkor kezdődjön, amikor a vásárló körülbelül három percre van az étteremtől, így az étel éppen a megérkezés pillanatában lesz friss és meleg.

Tolakodás mesterséges intelligenciával?

A funkciót egyelőre néhány tucat brit étteremben tesztelik, főként London és Délkelet-Anglia környékén. A „Ready on Arrival” néven máshol is ismert technológia akár egy percet is faraghat a kiszolgálási időből – ami a gyorséttermek világában komoly előny lehet.