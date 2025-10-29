Drámai jövőképet fest az Olasz Földrajzi Társaság jelentése

A „Süllyedő vidékek” című tanulmány, amelyet egy Rómában rendezett konferencián mutattak be, átfogó értékelést nyújt arról, hogy a klímaváltozás és globális felmelegedés hogyan változtatja meg az olasz partvidéket.

A olasz partvidék mintegy 8300 kilométeren nyúlik el, magában foglalja a természetes partokat, a folyótorkolatokat, kikötőket és mesterséges partmegerősítéseket is. A jelentés szerint mindennek legkevesebb 20 százaléka kerülhet víz alá a tengerszint emelkedése, a partvidék eróziója és az áradások miatt az évszázad közepére.

A legrosszabb forgatókönyv arra figyelmeztet, hogy amennyiben nem történik hatékony közbelépés, amely mérsékli a globális felmelegedés hatásait, 2100-ra akár az olasz tengerpart 40 százalékát ellepheti a víz.