1 órája
Taylor Swift letarolta a Spotify-t
Augusztus 31-én, több mint egy hónappal új albumának megjelenése előtt Taylor Swift rekordot döntött: a The Life of a Showgirl lett a legtöbb előrendelést elért lemez a Spotify történetében – jelentette a Billboard.
Taylor Swift amerikai énekes-dalszerző (balra) és barátja, az amerikai NFL-futball-játékos, Travis Kelce
Forrás: AFP
A korábbi rekordot szintén Taylor Swift tartotta a The Tortured Poets Department című albumával, amely 2024-ben ért el hasonló csúcsot – írja a Magyar Nemzet a Billboard nyomán.
A Spotify Countdown Page funkciója lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy előre mentsék az albumokat, így a megjelenés napján automatikusan elérhetők lesznek a hallgatók könyvtárában. Swift augusztus 12-én, párja, Travis Kelce podcastjában jelentette be új lemezét.
A The Life of a Showgirl október 3-án debütál, és az énekesnő tizenegyedik stúdióalbuma lesz.
Nem fél a világvégétől a hollywoodi sztár, így élné túl a családjával
Taylor Swift tavalyi albuma egyetlen nap alatt rekordot döntött a Spotify leggyakrabban lejátszott albumaként, 2024-ben pedig a platform legjobban streamelt előadójaként is kiemelkedett, összesen 26,6 milliárd streammel.
