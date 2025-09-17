szeptember 17., szerda

Elhunyt a metálvilág egyik ikonja – 52 éves volt

Tomas „Tompa” Lindberg, a svéd metál színtér legendás énekese 52 éves korában hunyt el. Múlt hónapban még Instagramon számolt be küzdelméről egy ritka orrgaratdaganattal, amelyet másfél éve diagnosztizáltak nála.

MW
Tomas Lindberg, a svéd heavy metal banda, az At The Gates fellépése a Roskilde Festivalon 2008. július 6-án Roskildében, Koppenhágától mintegy 30 kilométerre nyugatra

Forrás: AFP

Gyászol a rock- és metálközösség: elhunyt Tomas Lindberg, az At The Gates svéd dallamos death metal zenekar frontembere. A zenész halála váratlanul érte a rajongókat, még úgy is, hogy egy ideje lehetett tudni, súlyos betegséggel küzdött – írja a Bors.

Lindberg márciusban beszélt először arról, hogy még 2023-ban egy ritka szájrákot fedeztek fel nála. Noha megműtötték, később kiújult a daganat. Augusztusban a zenekara már arról írt: a rocker kiújult rákja már nem operálható, így kemoterápiás kezelést kap. Állapota ráadásul romlott, Lindberg intenzívre került. Sajnos a rák végül győzedelmeskedett felette. 

 

 

 

