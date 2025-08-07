Újra terjed a boszorkányüldözés a világban

Idén a világ 46 országában dokumentáltak erőszakcselekményeket boszorkánysággal vádolt emberek ellen - közölte a missio Aachen német katolikus segélyszervezet kedden, néhány nappal a boszorkányhit elleni küzdelem nemzetközi napja (augusztus 10.) előtt. Az aacheni misszió egyebek közt Pápua-Új-Guineát, Benint, Ghánát, Tanzániát és Nigert említette, mint olyan országokat, ahol még üldöznek feltételezett boszorkányokat, főleg nőket és lányokat.

A segélyszervezet szerint a modern kori boszorkányüldözés már több halálos áldozatot követelt, mint az európai üldöztetés a korai újkorban.

Szerte a nagyvilágban 1960 óta legkevesebb 55 ezer embert öltek meg boszorkányság címén, míg Európában 50 ezerre tehető a boszorkányság koholt vádja miatt a 15. és a 18 század között megölt emberek száma

− idézi a misszió Werner Tschacher német történészt.

A missio Aachen legutóbb Nigerben indított egyházi partnerekkel egy projektet, amelynek keretében több mint 800 üldözöttet gondoznak. Új fejleménynek számít, hogy a nyugat-afrikai országban is felbukkantak a boszorkányüldözés esetei.

Az aacheni misszió által az elmúlt hat évben indított projektekben - saját adatai szerint - több mint 3300 embert sikerült megvédeni, orvosi ellátással, menedékkel vagy lelki támasszal segíteni.

Sokak számára ez szó szerint az utolsó pillanatban jelentette a megmenekülést

− hangsúlyozták.