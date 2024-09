Az argentin-spanyol modell, Georgina Rodríguez ruhakölteménye igencsak kiemelte lenyűgöző alakját. A 30 éves bombázó elegáns nyaklánccal és hozzá illő fülbevalókkal és gyűrűkkel egészítette ki a dögös szettet.

Ronaldónak öt gyereke van, közülük kettőnek Georgina Rodríguez adott életet. Georgina, akinek egyébként saját Netflix-sorozata is van már, főszerepet kapott Ronaldo YouTube-csatornáján is, amely augusztus végén debütált. A tartalmakban felbukkannak Ronaldo gyerekei is, de a legtöbbször a legenda legidősebb gyermeke, Cristiano Ronaldo Jr.

