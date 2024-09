Angelina Jolie és Brad Pitt fia a fején és a kezén is megsérült. A szemtanúk szerint a baleset után Pax csak a földön feküdt és egy ideig nem mozdult, azt hitték, meghalt.

A 20 éves fiú csak akkor tért magához, amikor megérkeztek a mentők, akik kórházba vitték, mert fejfájásra panaszkodott. Szerencsére a fiúnak nem esett nagy baja, nemsokára kiengedték a kórházból.

Pax a baleset óta először jelent meg nyilvános eseményen édesanyjával a Torontói Nemzetközi Filmfesztivál egyik premierjén.

A baleset nyomai még most is látszottak, begipszelt kezét és a homlokán lévő vágást nem is tudta elrejteni.