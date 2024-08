Íme három programlehetőség, amit a Párizsba látogatók a szurkolás mellett is kipróbálhatnak!

A legszebb kilátás

Az Eiffel-torony, bár valójában egy működő rádió- és televízióadó, sokkal több annál. Négy „emelete", beleértve a földszintet is, a nagyközönség számára is látogatható. A különleges építmény négy étteremnek ad otthont, köztük egy pezsgőbárnak, amely a torony 3. emeletén található. Az Eiffel-torony honlapján vásárolható olyan jegy, amely magában foglal egy pohár pezsgőt vagy üdítőt, és kaviárt, amit az Eiffel-torony tetején szolgálnak fel.

Hírességek, akik már nincsenek közöttünk

Párizs legnagyobb temetője, a Père Lachaise mintegy 70 000 ember végső nyughelye. Köztük több igen ismert személyiség sírja is megtalálható: Honoré de Balzac francia regényíró, Jim Morrison, a The Doors énekese, Oscar Wilde ír költő, Frédéric Chopin lengyel zeneszerző és Edith Piaf francia énekesnő is a Père Lachaise temetőben nyugszanak, ahol vezetett túrákon is részt lehet venni.

A Père Lachaise számos híresség végső nyughelye lett

Fotó: BargotiPhotography / Forrás: Getty Images

Egy másik lehetőség az emberi csontok millióit tartalmazó katakombák meglátogatása, amely egyórás túrát jelent. A katakombákat a 18. század végén kezdték el építeni válaszul "a város temetőihez kötődő jelentős közegészségügyi problémákra". Az elhunytak csontjait az éj leple alatt szállították oda, hogy "elkerüljék a párizsi lakosság és az egyház ellenséges reakcióit" - olvasható a turistalátványosság honlapján. A katakombákat 1809-ben nyitották meg a nagyközönség előtt.

Művészet és építészet

Párizs a művészetkedvelők paradicsoma. A Louvre-ban - több ezer felbecsülhetetlen értékű műalkotás mellett - megnézhetjük Mona Lisa rejtélyes mosolyát vagy a Milói Vénuszt is.