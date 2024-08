Az új dátumot is népszerűsítő New York-i sajtótájékoztatón, ahol a felek kisebb lökdösődést is "beiktattak" a színpadon, Pault füttyszóval, Tysont viszont ujjongva fogadták a nézők.

A médiaesemény után a bokszkarrierjét is rendre harsány körítéssel építő, 27 éves Jack Paul úgy fogalmazott:

"Azért vagyok itt, hogy 40 millió dollárt keressek, és kiejtsek egy legendát, semmi más nem érdekel. Azt akarta, hogy a viadal hivatalos legyen, és hogy tényleg fenékbe rúgjam..."

Az 58 esztendős Tyson, aki fénykorában legyőzhetetlen volt, s a nehézsúly vitathatatlan világbajnoka lett, vagyis minden jelentős szervezet övét birtokolta, karrierje alatt 50 győzelmet aratott (44-et kiütéssel) és 6 vereséget szenvedett.

A szorítóban 1987 és 1990 között uralkodó Tyson 2005-ben visszavonult, majd 2020-ban visszatért egy bemutató mérkőzésre, amelyet a honfitárs, szintén korábbi világbajnok Roy Jonesszal vívott és amely döntetlenre végződött.

Paul, aki 2020 januárja óta lép fel a profi ringben, kilenc győzelmet számlál, hatszor nyert KO-val, s egyszer kapott ki.