Nem sok magyar influenszert követnek ilyen rengetegen az interneten: Mészáros Mercédesznek 4,4 millió követője van a TikTokon, közel 50 millió like-ot szerzett eddig, miközben az Instagramon is összeszedett már 1,7 millió követőt.

Mercédesz Magyarországon járt gimnáziumba, később Kanadában tanult projektmenedzsmentet, majd a torontói LB Acting Studiosban képezte magát.

A Kanadában és Los Angelesben élő szőke szépség Magyarországra ritkán, évente egyszer jön. Mercédesz videoklipekben szerepelt, és színésznőként is próbálgatja magát.

Kisebb szerepei voltak sorozatokban, láthattuk a Robyn Hood, A gyilkos csodaszer, a Pretty Hard Cases, a See, a Lies Between Friends, A Fiúk, a The Expanse: One Ship, a The Last Man, az Éber szemek és a Ginny és Georgia sorozatokban. Alakított banki alkalmazottat, ápolónőt, táncosnőt és légiutas-kísérőt is.

A közösségi oldalain Mercédesz gyakran tűnik fel hiányos öltözékben, megmutatva figyelemfelkeltő domborulatait. A modell, amikor épp nem posztol az Instagramra, az X-re vagy a TikTokra, egy sorozat castingjára készül vagy különféle divatmárkáknak pózol.

További őrülten szexi képek csodálhatók meg Mercédeszről az Origo fotógalériájában.