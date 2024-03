Gyanús műtétje és fotóbotránya óta szinte bujkál Katalin hercegné, a hétvégén azonban egy vidéki boltban tűnt fel – amiről viszont eddig csak szemtanúk nyilatkoztak, lesifotó vagy videó nem került elő a látogatásáról – írja az Origo.

A TMZ most közölt egy felvételt, amelyen a hercegné valóban „boldognak, nyugodtnak és egészségesnek tűnik” – már ha tényleg ő látható a videón. Az interneten ugyanis ezzel kapcsolatban is megindult a találgatás, hisz nemcsak a hercegnőt, de mellette a baseballsapkás Vilmos herceget is nehéz felismerni: