"Mi - a gyermekei - hiszünk az argentin igazságszolgáltatásban. Meggyőződésem, hogy ennek nem kellett volna így végződnie. Megölték az apámat. Nem az én dolgom megmondani, ki tette, de sorsára hagyták, amikor valamit még lehetett volna tenni érte" - jelentette ki a Mediaset Italia "Verrisimo" című műsorában.

A minden idők egyik legjobb futballistájaként számon tartott Maradona 61 éves korában, 2020. november 25-én hunyt el. Az ok akut szívelégtelenség volt, ami tüdőödémához vezetett. Hazájában az Argentinos Juniors, a Boca Juniors és a Newell's Old Boys klubcsapataiban, Európában az FC Barcelonában és a Sevillában, valamint a Napoliban játszott, bajnokságot, olasz és spanyol kupát, itáliai együttesével UEFA-kupát nyert. Az argentin válogatottal, amelyben 91 meccsén 34-szer volt eredményes, 1986-ban világbajnok, 1990-ben vb-ezüstérmes volt. A nemzeti együttesben 1977-ben, 16 évesen mutatkozott be egy Magyarország elleni barátságos mérkőzésen. 2000-ben a nemzetközi szövetség, a FIFA szavazásán elnyerte az évszázad labdarúgója címet.

Borítókép: Festmény Diego Maradonáról egy Buenos Aires-i ház oldalán 2022-ben