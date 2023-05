A fagylalt igazán jól tud esni a forró napokon. Ha te is rajongsz a lágy fagyiért, akkor sajnos csalódást kell okoznunk, ugyanis veszélyes baktériumokat tartalmazhat!

Bármennyire csábítóak is ezek a hűsítő csemegék, jobb, ha kétszer is meggondoljuk, hogy fogyasszunk-e belőlük: az adagológépek ugyanis az egészségünkre veszélyes baktériumokat rejthetnek.

Illusztráció: Shutterstock

A hűsítő finomságokat adagoló gépek belseje fokozottan ki van téve a szennyeződéseknek, lerakódásoknak, ugyanis géptől függően 10–24 óránként alaposan ki kellene takarítani és fertőtleníteni. Ha ezt elmulasztják, penész alakulhat ki, vagy ami még rosszabb, könnyen elszaporodhatnak a baktériumok, amik aztán a kiadott fagyival bekerülhetnek a szervezetünkbe, és akár súlyos betegséget is okozhatnak.

Illusztráció: Shutterstock

A fagyiadagoló gépeket nehéz tisztán tartani, hiszen vannak bennük olyan alkatrészek, amiket nem lehet kiszedni, tehát ezekről a helyükön kellene eltávolítani a szennyeződéseket. Ám míg a gépek kezelése könnyen megtanulható addig a szakszerű szétszerelésük és fertőtlenítésük más lapra tartozik. Sajnos sok helyen előfordulhat, hogy a kiszolgáló személyzet ilyen irányú képzése elmarad, így a napi takarítási rutinnak sem része a fagyiadagoló gépek tisztítása - írja a Mindmegette.hu cikkében.

Illusztráció: Shutterstock

Veszélyes lehet a fagyi is

És ha még a gépeket megfelelő módon és az előírt időközönként tisztítják is, maga a fagylalt is okozhat megbetegedést, ha nem a megfelelő hőmérsékleten tárolják.

Sok lágy fagylalt pasztörizálatlan alapanyagokból készül, emiatt –40 fok alatt kellene őket tárolni, hogy ne szaporodjanak el rajtuk a baktériumok.

Az elmúlt évtizedekben számos megbetegedés történt például az Egyesült Államokban a lágy fagylaltok miatt: 2005-ben Ohio államban több mint 120 ember betegedett meg, amikor egy lágyfagylalt-gép Staphylococcusszal szennyeződött.

Egyszóval legyünk óvatosak, inkább részesítsük előnyben a cukrászdák hűtőpultos kínálatát, vagy készítsünk otthon fagylaltot.