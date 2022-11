Hogy a pályán mennyire erős Brazília, azt még az is tudja, aki nem követi napi szinten a futballvilág híreit, most azonban azt is megmutatja a dél-amerikai válogatott, hogy a lelátón is az élvonalhoz tartoznak. Orvos, vegyészmérnök, ruhatervező, énekes-dalszerző és influenszer is van Neymar csapattársainak kedvesei között – írja az Origo.

Carol Cabrino

A középhátvéd Marquinhos felesége, ma már babaruhákat tervez, korábban egy valóságshow-ban szerepelt.

Natalia Becker

A majdnem két méter magas kapus, Alisson Becker felesége, 2015 óta házasok, három gyermekük született. Natalia szakképzett orvos.

Victoria Schneider Vargas

A Manchester United válogatott védője, Alex Telles menyasszonya, énekes-dalszerzőként ismert.

Maria Julia Mazalli

Egymillió Instagram-követővel ő a legnépszerűbb spanyol futballfeleség Brazíliában. A 21 éves influenszer a hírek szerint a Real Madrid csillagával, Vinicius Jr.-ral jár.

Monique Salum

A középpályás Fred vegyészmérnök felesége a Nukleáris Technológiai Fejlesztési Központban dolgozott, 2019-ben házasodott össze a Manchester United játékosával.

Natalia Belloli

A Barcelona sztárja, Raphinha választottja mindössze 23 éves, igazi divatikon Brazíliában.