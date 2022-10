Bulvár-celeb 1 órája

Megdöbbentő dolgot árult el szexuális életéről Drew Barrymore

Négy év házasság után, 2016-ban vált el Drew Barrymore és Will Kopelman. A színésznőnek azóta nem volt kapcsolata, nem él szexuális életet, és most azt is elárulta, miért.

Forrás: AFP Fotós: NurPhoto

Miután saját show-jában azt a kijelentést tette, hogy évekig ellenne intim kapcsolat nélkül, egy rajongója azzal gyanúsította meg Drew Barrymore-t, hogy utálja a szexet. A színésznő ezt az állítást egy blogbejegyzésben cáfolta meg, és azt is elmagyarázta, miért nem érdekli jelenleg az életnek ez a területe. "Néhány ember, miután kilép egy házasságból vagy kapcsolatból, kis idő elteltével egy másik kapcsolatban találja magát. Nincs ezzel semmi baj! Egy cseppet sem. Nem ítélkezem! Van, akinél ez működik, de nekem nem működött" – írta vasárnapi blogbejegyzésében Barrymore. Azt is leírta, hogy neki szüksége volt rá, hogy feldolgozza, hogy a kapcsolat, amiről azt hitte, örökre szól, véget ért, ráadásul ezzel a lányai a teljes családot veszítették el, ami számára szintén trauma volt: eltartott egy darabig, míg megbirkózott vele. "Időbe telt. Büszke vagyok magamra, hogy rászántam az időt, és tiszteltem és tisztelem ezért magamat, ahogy mindenki mást is a döntéseiért" - írta, hozzátéve, hogy ő a műsorában egyszerűen csak nevetni kezdett azon, hogy számára nem prioritás, hogy partnerrel legyen, de ez nem jelenti azt, hogy egyszer nem lesz az. Az viszont tény, hogy a szexről alkotott véleménye megváltozott - írja a Fox News nyomán a life.hu.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik