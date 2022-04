Csondor Kata eddig két fronton jeleskedett: a dalaival a rádióban, a tévében vagy a YouTube-on találkozhattunk, beszélni pedig a mozikban hallhattuk, hiszen más szinkron szerepei mellett a Marvel filmes univerzumában ő a Fekete Özvegy, vagyis Scarlett Johansson magyar hangja. De, ha minden a várakozásoknak megfelelően alakul, akkor hamarosan az egyik dalát is hallhatjuk egy nagy hollywoodi produkcióban.



A Curtisszel közös - előszőr A Dal 2021-ben megismert - szerzeménye, a Bosszúállók ugyanis többek figyelmét felkeltette az amerikai zeneiparban. Elsőként az évek óta Los Angelesben élő Czomba Imre gondolta úgy, hogy ez a dal világszinten sláger lehetne.

Ezért Katával elkészítették az angol változatot, melynek munkálataiba olyan szakemberek vettek részt, akik Mariah Carey, Céline Dion, Janet Jackson és Britney Spears albumain is munkálkodtak. Kata hangjáért és a Bosszúállók új változatáért eddig mindenki rajong, aki hallotta, és Czomba most producerként azon dolgozik, hogy bekerüljön egy amerikai mozifilm vagy egy netflixes alkotás zenei anyagába.



A Bosszúállók, vagyis a We Got the Power a hangulata és a stílusa miatt ugyanis nagyon illene egy akciófilmhez, és az eddigi visszajelzések alapján elég jó esélyei is vannak. Szóval Csondor Kata a világhírnév küszöbén áll.