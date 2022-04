Szörnyű napokat él át Cristiano Ronaldo és Georgina Rodriguez, az újszülött kisfiát gyászolja. A portugál focista és szerelme tavaly ősszel jelentette be, ikreket várnak. Most kiderült, a kisfiuk a szülés után elhunyt.



"Szomorúan jelentjük be, hogy a kisfiunk elhunyt. Ez a legfájóbb, amit egy szülő átélhet. Egyedül a kislányunk születése adhat most számunkra reményt és boldogságot. Köszönünk mindent a doktoroknak és a nővéreknek, akik mindent megtettek" - írta a pár Ronaldo közösségi oldalán.

A most született kislánnyal Ronaldóék már öt gyermeket nevelnek együtt.