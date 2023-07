Klári néni kacsái nem csak a megyében, de az országban is ismertek lettek, sorra nyerték a díjakat, szerepeltek a Magyar Televízió Ki mit tud? versenyén, a Tízen Túliak Társasága ifjúsági műsorban, a Játsszunk bábszínházat országos vetélkedőn. A Zalai Hírlap 1978. december 7-ei lapszáma hírt adott arról, hogy a Kacsa Kázmér franciaországi körútján nyújtott kiemelkedő művészeti munkásságáért a Népművelési Intézet Nívódíját érdemelte ki.

Az MMIK és a zalaegerszegi Helyőrségi Művelődési Otthon közös csoportját, a Bajazzo bábosokat 1982 év végén láthatták először az érdeklődő gyerekek és felnőttek. A Zalai Hírlap 1983. március elsejei lapszáma tudósított a bábcsoport új előadása, A békakirálykisasszony című mesejátékról. „Szebbnél szebb bábok, ötletes díszletek, s aláfestésként Jean Michel Jarre és Vangelis zenéje. A siker tehát várható volt, s nem is maradt el. Az újdonsült bábegyüttes tagjai pedagógusok, népművelők, diákok. Vezetőjük Nyakasné Turi Klára, az egykori Kacsa Kázmér bábcsoport irányítója. – Miért éppen evvel a mesével mutatkoztak be? – kérdeztük a csoport vezetőjét, aki bábokat is készített. – A Bajazzo bábszínházi feladatot is felvállal, így ezután minden kedden bábelőadás lesz a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban. Úgy gondoltuk, hogy ezt a sort magyar népmesével illene kezdenünk. A békakirálykisasszony megfelelőnek látszott erre a célra. Hetekig mindenki csak mesét olvasott, míg kiválasztottuk. Hogy mennyire kollektív műfaj a báb, arra jó példa, hogy az előadásban szereplő oroszlánnak és medvének – akikkel természetesen megküzd a legkisebb királyfi - két hangja is volt. Beszédhangjuk egy-egy hölgy, de dühös, harcias morgásokat, üvöltéseket már a csoport férfi tagjainak kellett magukra vállalni” - idézzük Magyar Hajnalka akkori írásából. Képgalériánkba fotókat válogattunk a Zalai Hírlap archívumából a két zalaegerszegi bábcsoport előadásairól, rendezvényeiről.