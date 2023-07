Amint a Zalai Hírlapban anno a József Attila iskola építéséről megírtuk: az utolsó simításokat végzik Zalaegerszeg legmodernebb iskoláján, a Gasparich utcai 10 tantermes általános iskolán. Az alap lerakását három évvel ezelőtt kezdték, azóta tető alá került az intézmény, ahol már csak a belső munkálatok zajlanak. Az 5 millió 200 ezer forintos beruházással felépült iskola átadását az augusztus 20-ai ünnepségre tervezik, tudósított a Zalai Hírlap 1958. augusztus 13-ai lapszáma. Az átadás időpontja azonban változott és egy hírből megtudhattuk, hogy október 4-re módosították.

A Zalai Hírlap 1978. július elsejei száma köszöntötte a huszadik évfordulóját ünneplő József Attila Általános Iskolát. Az oktatási intézményben különös rekord született a ’78-as tanévben, most jutottak el addig húsz év után, hogy délután nem kellett tanítaniuk. Az iskola 1962-ben kapott körzeti jogkört, ebben az évben indult meg az első napközi otthonos csoport. 1963-ban már ezer fölé emelkedett a tanulók létszáma, s ez meghaladta az eredetileg tervezett férőhelyek kétszeresét. A nyolcadikosokat kénytelenek voltak például a Zrínyi-gimnáziumban elhelyezni. A helyzetet a Hamburger-iskola felépülése mentette meg, no meg, hogy 1974-ben még négy tanteremmel bővült az intézmény. Orosz, német nyelvű tantermeket rendeztek be, fizikai, kémiai előadókat, új sportpályákat építettek. Aztán megépült a Pais Dezső úti általános iskola is, ahova 161 tanulót csoportosítottak át. Végül ezzel vált lehetővé a csak délelőtti tanítás. Képgalériánkban néhány régi fotó segítségével idézzük fel a 2003-ban bezárt József Attila iskolát.