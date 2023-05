Ma már számos „édesapa” gondolja úgy, hogy a gyerek az anyukájával is felnő, nem kell az ő anyagi és lelki támogatása; nem érzi súlyát tettének. Az elhanyagoló apák nem is olyan régen még kemény jogi következményekkel szembesültek, és akár hosszabb börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást is kaphattak.

Így történt ez K. László zalaegerszegi lakossal, akinek 1973 április 1-től három kiskorú gyermeke után havi 900 forintot kellett volna fizetnie. László azonban nem tett eleget kötelezettségének, 7200 forint elmaradást halmozott fel. A zalaegerszegi járásbíróság tartási kötelezettség elmulasztása miatt 7 hónapi fegyházra ítélte a gyermekeiről nem gondoskodó apát, és egy évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.



Hasonló módon hanyagolta el gyermekét a zalai N. Mihály is, aki 1975. márciusától nem fizette gyermeke után a zalaegerszegi járásbíróság által megítélt havi 350 forintot. Az italozó életmódot folytató férfit visszaesőként elkövetett tartási kötelezettség elmulasztása miatt 9 hónapi fegyházra ítélte a bíróság, és 1 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától.

Az elhanyagolt tartási kötelezettség nemcsak jogi, hanem erkölcsi kérdés is, amely minden szülői kötelességgel bíró személynek kötelessége teljesíteni.

Forrás: Zalai Hírlap, 1976. június (32. évfolyam, 128-153. szám)1976-06-06 / 133. szám