A korszerűen felszerelt konyha ezer adag étel elkészítésére alkalmas, az éttermi rész 200, a presszó 80 vendég kényelmes étkezését és szórakoztatását teszi lehetővé. Az ünnepség után déli egy órakor a nagyközönség előtt is megnyíltak a kapuk, számos landorhegyi már itt fogyasztotta el az ebédjét. A nyitás után pár hónapra pedig már panasz is érkezett a közelben lakóktól, hogy ugyan a presszó éjfél egy óráig tart nyitva, de a vendégek még záróra után is az étterem lépcsőjén vigadoznak sörös és boros üvegek társaságában.

A Márka presszó megnyitása 1978. január 24-én

A ruhagyárral szembeni fodrászat emeleti részén 600 ezer forint költséggel berendezett Márka presszót 1978. január 24-én avatták fel. A presszó azért viselte a Márka nevet, mert a Mecsek vidéki pincegazdasággal történt egyeztetés szerint a Márka üdítőcsalád teljes választékban kapható lesz itt. Két héttel a megnyitó után már beszámolt róla a Zala megyei Vendéglátó Vállalat, hogy a tervezettnek duplája lett a hely forgalma, rövid idő alatt a fiatalok törzshelyévé vált. A napi hatezer forintos forgalom zömmel az üdítőitalok és cukrászsütemények eladásából eredt. Valószínűleg nem a sok sütemény és Márka üdítőital fogyasztása miatt gyűlt meg a környéken lakók baja a presszóban szórakozó, hazafelé tartó fiatalokkal. Folyamatosan érkezett a panasz a hangos zene, az elhúzódó nyitvatartás miatt, és hogy gyakran zárás után a szórakozóhely vendégei a lakóházak előtt folytatják vitájukat, verekedéseiket.