A legtöbb közszolgáltatás ára emelkedik, több helyen az adó sem kivétel

Új év, új árak, új díjak. Miként majdnem mindennek, a közszolgáltatásoknak emelkedik az ára, többet kell majd fizetnünk a vízért, drágábban viszik el a szemetet és többe kerül a buszjegy és a bérlet is. Ennél jelentősebb mértékben emelkednek a parkolási díjak; igaz, a Parkoló-Gazda Kft. 2004 óta most emel először árat. Az automatáknál fizetendő összeg januártól átlagosan 22 százalékkal növekszik, tehát a kiemelt övezetben 200-ról 240 forintra, az I. díjövezetben 160-ról 200 forintra, a II. díjövezetben pedig 80-ról 100 forintra emelkedik az óradíj. A bérletek ára ugyanakkor 15 százalékkal drágul. Arányát tekintve a legnagyobb változás a víz- és csatornadíjak esetében következik be. A közgyűlési döntés értelmében az ivóvíz alap- és fogyasztásfüggő díja együttesen 15,4 százalékkal, a csatornaszolgáltatás alap- és fogyasztásfüggő díja pedig 22,5 százalékkal emelkedik. Ha 16 köbméteres átlagfogyasztással számolunk, ez összességében havi nettó 1356 forintos lakossági többletköltséget jelent majd jövőre. Ehhez képest a kéményseprő-ipari közszolgáltatások csak 6 százalékkal kerülnek több pénzbe, ahhoz pedig, hogy a Zala Volán Zrt. helyi járatain utazhassunk, 2008-ban pontosan 8,5 százalékkal kell mélyebbre nyúlnunk a zsebünkben.

Sokaknak ingyenes az influenza elleni szérum

Egyáltalán nem kell fizetnie az influenza elleni oltásért a betegség által leginkább veszélyeztetett 1,3 millió embernek. Daróczi Dávid kormányszóvivő vasárnap közölte: a nem kötelező védőoltások, így például az influenzaoltás beadásánál senkinek sem kell vizitdíjat fizetnie, térítési díjat is csak azoknak, akik magáért az oltóanyagért is fizetnek. Az influenza elleni védőoltás nem kötelező, így nem is tartozik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által automatikusan, biztosítási alapon finanszírozott ellátások közé. Emiatt azonban nem is vizitdíjköteles a beadása, mert vizitdíjat csak a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátások után kell fizetni – jegyezte meg. Mint mondta, 1,3 millió olyan ember van, akinek nemcsak vizitdíjat nem kell fizetnie, de ingyen kaphatja a vakcinát is, és a beadásért sem kérhet tőle pénzt a háziorvos.

Jégvitorlázott, vízbe szakadt, kimentették

Észrevették és kimentették: óriási szerencséje volt annak a jégvitorlázónak, aki alatt szombaton délben beszakadt a Keszthelyi- öböl vékony jege. A német férfi közel fél órát töltött a jéghideg vízben, testhőmérséklete 34 fokra csökkent, s majdnem kihűlt, mire a vízimentők a keszthelyi tűzoltók segítségével partra tudták vinni. A helyzetét, illetve mentést nehezítette, hogy a bokáját kötéllel a sporteszközhöz rögzítette, a csomót pedig nem tudta eloldozni. A parttól 50-60 méternyire bajba került férfit nagy szerencséjére észrevették a Helikon Hotel vendégei, s riasztották a mentőegységeket: a tűzoltókat, s a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatát.

A Família lett a legjobb

A helyi NB III-as futballisták játszották a főszerepet a Téli Kupán Tegnap délután befejeződött a település iskolájának tornacsarnokában 17. alkalommal megrendezett téli kupa teremlabdarúgó torna. A küzdelmes mérkőzések után a győzelmet a Família szerezte meg. Huszonhárom együttes kezdte meg csoportmeccsekkel a nagy csatározást pénteken reggel. A program szerint zajló mérkőzések ezúttal is sok szurkolót csábítottak, vagyis jól sikerült ez a torna is. Különös vonzereje a rendezvénynek, hogy a térség egyik legnépszerűbb tornája. Elsősorban Csesztreg és körzetében élô és futballozó fiatalok és idősebbek mérik össze tudásukat. A szomszédos Vas megyéből is volt vendég, két együttes is rajthoz állt a Kocsis Gábor főszervező által rendezett tornán - írtunk 2007. december 31-én megjelenő újságunkban.