Utólag nem igazolható a parkolás jogszerűsége

Beteg feleségét vitte haza a kórházból olvasónk, az asszonynak segített felmenni a negyedik emeleti lakásukba, ám mire visszatért a társasházuk előtti parkolóban leállított gépkocsijához, már büntetésről szóló értesítés várta a szélvédőn.

– Elismerem, hibáztam – kezdte a nyugdíjas férfi. – Feleségem évekkel ezelőtt kapta meg a mozgáskorlátozottaknak járó parkolási igazolványát. Gépkocsinkat rendszeresen a Stadion utcai társasháznál állítom le. Ilyenkor kiteszem az igazolványt, de ha megyünk valahova, akkor általában leveszem a műszerfalról, mert előfordult, hogy becsúszott mögé. Így tettem legutóbb is, amikor a kórházból jöttünk haza, viszont az autóból kiszállva már elfelejtettem visszarakni a műszerfalra a kártyát. Körülbelül fél óra múlva értem le a kocsihoz, már rajta volt a piros csomag a 2780 forintos díjról. Ezt méltánytalannak éreztem, ezért felkerestem az ügyfélszolgálati irodát, ahol elmondtam panaszomat, majd ezt követően levelet is írtam. A választ még meg sem kaptam, de megérkezett a felszólítás, hogy fizessem be a pótdíjat, a várakozási díjat, valamint a kezelési költséget, amely az eltelt 30 nap miatt közben már összesen 9460 forintra emelkedett – vette elő a levelet.

A történtekkel kapcsolatban a Városgazdálkodási Kft. parkolóüzletág-vezetőjét, Koválcsik Miklóst kerestük meg.

Válaszából kitűnt, amennyiben az autós nem vált jegyet, vagy nincs bérlete, illetve nem igazolja a parkoló használatának jogosultságát, akkor a jogszabály szerinti szankciót kell alkalmazniuk. Ez az övezettől függő mértékű pótdíjat és egy óra várakozási díjat jelent.

– Ezt 15 napon belül kell befizetni, ami a bírságolásról szóló, a gépkocsin hagyott értesítőben is szerepel – emelte ki. – Mivel a reklamációra a választ 30 napon belül kell megadnunk, célszerű a gépkocsin hagyott értesítőben feltüntetett összeget 15 napon belül befizetni, ennek elmaradása esetén a törvény szerint meghatározott módon tovább emelkednek a díjak. Ha pedig megalapozott a reklamáció, akkor visszatérítjük a befizetett összeget – tette hozzá.

Fontos: ha a gépjármű ellenőrzésekor az érvényes parkolójegy vagy a rendszámhoz kötött parkolóbérlet nem volt megfelelően elhelyezve és látható, akkor azt utólag, az ellenőrzéstől számított 8 napon belül az ügyfélszolgálati irodában bemutatva igazolható a parkolás jogszerűsége. Ez esetben törlik a fizetési kötelezettséget. Fontos: ez nem vonatkozik a rendszám nélküli bérletekre, sem az Egerszeg kártyára és az esetünkben szereplő, mozgáskorlátozottaknak kiadott igazolványra sem.