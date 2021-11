Utazás kedvencekkel – Közúti ellenőrzéskor vizsgálhatják a szállítás módját is

A kutyák többsége kifejezetten szeret autózni és élvezi az utazást, hiszen akkor a gazdival lehet, márpedig az ebek (is) társasági lények.

Ezt ne hagyja ki! Saját követői szedték szét a határon túliakról posztoló Márki-Zayt

Minden országban előírás, hogy a szállítandó tárgyakat és csomagokat – ide tartoznak a háziállatok is –, biztonságosan kell az autóban elhelyezni. Ezt közúti ellenőrzéskor vizsgálhatják, és ha nem találják megfelelőnek az elhelyezést, büntetést is kiszabhatnak.

A kutyát legjobb, ha a leválasztott hátsó részben, boxban vagy a hátsó ülésen szállíthatjuk. A nagyobb kutyák könnyen beköthetők a számukra készült, speciális biztonsági övvel is. Ezzel megelőzhetők olyan balesetek, amikor a váratlan manőverre kényszerül a vezető, ami nemcsak megijeszti a kutyát, de tehetetlenségi erő hatására elszabadulna.

Kisebb testű kutyának, macskának, elég lehet a kisebb szállítódoboz is, amit akár a hátsó lábtérbe is tehetünk, ha elég szorosan fér be, és nagyobb fékezés, kikerülő manőver, koccanás esetén is helyén marad. A közepes testű kutyának való dobozt a legcélszerűbb a csomagtérben elhelyezni. Persze csak kombi, vagy egyterű autó esetében. Az ülések támlája nem engedi előrerepülni a dobozt, ami védelmet jelent nemcsak a kutyának, hanem az utasoknak is. Azzal is fokozhatjuk, ha a hátsó ülések biztonsági övét becsatoljuk. Természetesen gondoskodni kell róla, hogy a szállítóbox ne mozduljon el. Léteznek összehajtogatható, használaton kívül kevés helyet foglaló, puha dobozok. Ezek nem masszívak, de az övvel kombináltan használva jók lehetnek. Az első ülésen csak akkor szállítsunk házi kedvencet, ha tökéletesen tudjuk rögzíteni és persze a légzsák is kikapcsolható.

A legtöbb kutya szeret autóz­ni, de ezt érdemes több, egyre hosszabb távú úton kitapasztalni, és készülni arra, ha az eb esetleg mégis jelét adná ellenérzésének. Ezért utazás előtt pár órával már az autómániás kutyát se etessük. A táv megtervezésekor pedig gyakori sétával egybekötött pihenőkkel is számoljunk.