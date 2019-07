Rengeteg munkával valósította meg gyermekkori álmát Gulyás Béla

Pedálosnak indult, végül egy Opel-motor került bele. Gulyás Béla elkészítette a második világháború leghíresebb nehézpáncélosa, a német Panzerkampfwagen IV. Tiger, közismert nevén Tigris tank hű másolatát.

Persze, méretben jóval kisebb, mint az eredeti, de egy felnőtt ember így is elfér benne.

– Az elmúlt időszakban számos pedálos kisautót készítettem el, mert sokunknak fűződik kellemes emléke a 70-es, 80-as években igen népszerű, de ma már retrónak számító lábhajtásos Moszkvicsokhoz – bocsátotta előre Gulyás Béla.

– Többükről a Zalai Hírlap is beszámolt, így például a Multicar kisteherautóról és a vörös Fokker repülőről – most pedig azt gondoltam, hogy megcsinálom a legendás német Tigris tank pedálos változatát. Hogy honnét jött az ötlet? Szerintem a férfiak nagy részének gyermekként a Tigris tank a non plus ultra, én például mindig vágytam egyre. Nyilván, a szovjetek T34-ese se kutya, de úgy gondolom, a 2. világháború legszebb, legkomolyabb harckocsiját a németek gyártották. Még akkor is, ha – és erről a történelem-tankönyvek nem tesznek említést – gyenge volt a motorjuk, nedvesebb, mocsarasabb területen megsüllyedtek és egy másik Tigris ki sem tudta húzni a sárban ragadt monstrumot, kettő kellett hozzá. A hagyományos Tigrisek 55, a Királytigrisek pedig 70 tonnásak voltak. Továbbá a futóművük is hagyott kívánnivalót maga után, gyakran ledobta a láncot. Ám mindez eltörpül a szépségük (már ha egy harckocsi lehet szép) mellett. De visszakanyarodva: tehát lábhajtásos változatban akartam megidézni a legendás típust, ám amikor elterjedt a híre, hogy min dolgozom, egyre több felajánlás érkezett mindenhonnét, kaptam bele motort, hajtást, vasanyagot – ezek hatására az eredeti tervet átdolgoztam, aminek eredményeként az előzetesen elképzelthez képest nagyobb lett a „házi” Tigrisem.

Gulyás Béla elmondta: a mini harckocsit egy 1.2-es Opel Kadett-motor hajtja, amit a kis Tigris hátsó részében helyeztek el, az erőforráshoz készített egyedi kipufogó pedig különleges hangi élményt nyújt. Ötsebességes váltót építettek be, de a fokozatok közül egyelőre csak az elsőt használja, nehogy az egyenként kivágott és megmunkált „láncszemek” (összesen 400 darab!) széttörjenek, vagy leszakadjanak a nagyobb sebesség hatására.

– Kicsit össze kell kopnia, járatódnia a kézzel készített 40 görgőből, illetve összesen 1500 alkatrészből álló futóműnek, mert most még nagyon feszes, s majd csak utána próbálom ki az egyébként megfelezett nagyobb sebességfokozatokat – magyarázta a veterán autók szerelmese. – Botkormánnyal irányítható, mint az igazi. A páncélzat kazánlemezekből készült el, s a kis Tigris mindösszesen 500 kilogrammot nyom. A görgőkön nyugvó lövegtorony kézzel forgatható, maga a löveg fogaskerekekkel mozgatható le s fel. Az egészen fél évig dolgoztam, január első hetében döntöttem el, hogy nekiugrok a nem kis munkának, és csak pár hete jöttem ki vele a műhelyből.

A férfi hozzátette: német ismerősei mindig felvetik, hogy a Tigrisek eredeti festése szürke, vagy homokszínű volt. Nekik el szokta mondani, hogy készült néhány darab az általa használt álcamintával Belgium számára – így tehát még ebből a szempontból is egyedi és különleges a kis Tigris.