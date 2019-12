Pusztán megfontoltabb tempó, fokozott figyelem, réteges öltözködés szükségeltetik

Bár télen a drótszamarak többsége pihenőt kap, a kerékpár hidegben is az autó alternatívája, mindössze pár dologra kell figyelni, ha ebben az évszakban nyeregbe pattanunk.

Először is oszlassuk el a tévhitet, hogy csak jó időben lehet bringázni; pusztán megfontoltabb tempó, fokozott figyelem, réteges öltözködés, rendszeres karbantartás szükségeltetik.

Valóban télen hideg van, de aki gyalogol, annak is, és a buszra várva sem kellemes, de összevethetjük az autó reggeli életre keltésére szánt idővel is. A bicikli viszont hidegben is hozza az előnyöket: városi távokon a leggyorsabb, legolcsóbb, és kíméli a környezetet. A városi bringázáshoz megfelel a normál utcai öltözet, szükség esetén egészítsük ki néhány szélálló, de légáteresztő holmival, szükség esetén legyen vízhatlan. E téren a legjobb megoldás az úgynevezett holland vagy denevér, más néven poncho esőkabát. A ruhánkra véve takarja a karunkat, a kormányt is, bő szabása révén kényelemesen aláfér a táska, a hátizsák, és olyan az öltözet, mintha guruló egyszemélyes sátorban tekernénk. Mivel alulról átjárja a levegő, nem izzadunk bele, ellentétben a klasszikus szabású vízhatlan esőruhákkal. Ha feltűnő színűt választunk, akkor garantált a siker, mert nem lehet nem észrevenni, ami a forgalomban életfontosságú szempont a biciklis számára.

A réteges öltözködés nagyon fontos, több vékonyabb ruha célravezetőbb, mint néhány vastag holmi. A kezdők általában túlöltöznek, mert nem számolnak azzal, hogy a tekerés miatt pár perc múlva bemelegszenek. Ha elinduláskor még picit fázunk is, ez rövidesen elmúlik. Az izzadást azonban el kell kerülni, mert a megállás percei nagyon kellemetlenek lehetnek. Ezért érdemes megfontolt tempót választani, amire néhány út után mindenki ráérez. Melegen tartó és szélálló kesztyű, sapka, a mozgást nem akadályozó, nem túl vastag kabát, és ha szükséges a nagy hidegben, akkor kamásli a cipőnkre, az arcunk elé kendő vagy sál és szemüveg. Emellett a térd és boka védelmére figyeljünk fokozottan, a medence- és a vesetájékra is érdemes gondolni, pláne a hölgyeknél, de azért kerüljük a túlöltözést. Sokféle aláöltöző szerezhető be, mindenki megtalálhatja a neki legjobbat.

Télen a bringa is fokozott törődést igényel. A csapadékos-latyakos időszakban nélkülözhetetlen a sárvédő, amely elég hosszú, és valóban véd a latyaktól. Apropó, latyak: a bicikli helye az úttesten van, ahol autók is járnak, a vezetőik pedig nem mindig figyelnek arra, hogy előzéskor a trutyit ne csapják a bringásra. Ezt megelőzendő a sávunkban olyan helyet foglaljunk el, hogy előzésünkkor az autó lehetőleg ne a leglatyakosabb részen keresztül hajtson el mellettünk. Ez persze az elmélet, de érdemes erre is figyelni, ebben sokat segít, ha tükör is van a biciklin, és szemmel követhetjük a mögöttünk érkezők mozgását. A víz, a hó, a latyak és az utakra kiszórt só, csúszásmentesítő anyag sokkal jobban igénybe veszi, koptatja a kerékpár mozgó alkatrészeit. Nagyon fontos a rendszeres karbantartás, a forgó, kopó alkatrészek tisztítása, kenése, a szezon végén pedig teljes szerviz, szétszerelés, takarítás, olajozás, zsírozás.

Télen hamarabb sötétedik, ezért elengedhetetlen a kifogástalan biciklilámpa, amelyet feltűnő ruházattal kombináljunk. A KRESZ szerint lakott területen kívül és korlátozott látási körülmények között kötelező a fényvisszaverő ruházat viselése, de ezt érdemes nappal is felvenni, különösen, ha nagy a forgalom. Télen csúszósabbak az utak, ezért is tekerjünk lassabban a megszokottnál, és kerüljük a hirtelen irányváltoztatásokat is. Ilyenkor megnő a féktávolság, a havas, vizes úton nem mindig láthatók az úthibák. Végül: télen kevesebb a bringás, az autósok kevésbé számítanak rájuk, ezért saját érdekünkben még figyelmesebbek legyünk, mert hiába van elsőbbségünk, ha nem adják meg.