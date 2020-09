Nem teljesített túl jól nyáron az autópiac

Továbbra is recesszió sújtja az autópiacot, a nyáron újonnan forgalomba helyezett személygépkocsik száma minden egyes hónapban jelentősen alatta maradt az egy évvel azelőtti adatoknak.

Hasonló képet mutat a kishaszonjárművek piaca, az augusztus abban a szegmensben még rosszabb eredményt hozott. Többek között ez olvasható ki azokból a statisztikai adatokból, melyeket az autópiaci elemzésekkel foglalkozó Datahouse Kft. bocsátott szerkesztőségünk rendelkezésére.

Az elmúlt hónapban összesen 10 924 új személygépkocsit helyeztek forgalomba Magyarországon, ez nemcsak a tavaly augusztusi adatokhoz képest visszaesés, de a 2020. júliusiakhoz is, amikor 12 047 új személyautó talált gazdára. Az augusztusi visszaesés 30,1 százalékos volt, ezzel a nyári hónapok közül a legrosszabb eredményt produkálta.

Pedig biztatóan indult a nyár, az áprilisi 50,2, illetve a májusi 54,5 százalékos visszaeséshez képest a júniusi adatok már csak 23,7 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól. Ez akár reménysugarat is jelenthetett a kereskedőházaknak, amelyek aztán a nyári eladásokat kedvezményekkel, kifejezetten vevőbarát akciókkal igyekeztek még jobban felpörgetni. A várt eredmény azonban elmaradt, mert a lendület már júliusban kifulladt, augusztusra pedig újra csökkenő tendenciát produkált a piac. Ez azt is jelenti, hogy az újonnan forgalomba helyezett személyautók piacán 2020-ban csak január produkált jobb eredményeket, mint a 2019-es esztendő azonos időszaka.

A piaci recesszió átrendeződést is hozott, idén meglepő módon eddig abból a Toyota márkából adták el a legtöbb személyautót, amely az előző években dobogóközelbe se tudott kerülni. A 7929 eladott autó minimális emelkedést mutat a márka 2019-es és 2018-as adataihoz képest, ám a piaci részesedésében – a versenytársak rosszabb teljesítményei miatt – már jelentős a növekedés. A Toyota idén eddig 10,08 százalékot hasított ki a tortából, szemben a tavalyi 6,91, illetve a 2018-as 7,44 százalékkal. A márkák között a második helyen a Suzuki áll 9,7 százalékos piaci résszel (7631 eladott autó), míg a harmadik helyen a Daciát találjuk 8,6 százalékkal (6762 darab értékesített személyautó). Az augusztus viszont a Suzuki hónapja volt, a „mi autónk” a múlt hónapban eladott 1468 darab személygépkocsival 13,44 százalékos részesedést ért el.

A kishaszongépjárművek esetében még rosszabbak az augusztusi mutatók, ez a szegmens az elmúlt hónapban 38,3 százalékkal marad alatta a 2019-es esztendő hasonló időszakában elért eredménynek. Ez 13 399 újonnan forgalomba helyezett járművet jelent. A trendek itt is hasonlóak voltak, mint a személyautók esetében, csupán a mértékben mutatkozik eltérés. A nagy visszaesést az április és a május produkálta (–33,1, illetve –45,1 százalékkal), a június ehhez képest már sokkal elfogadhatóbb (bár nominálisan továbbra is rosszabb eredményt) produkált a maga –19 százalékával, a júliusi és augusztusi adatok azonban ismét romlottak. A kishaszonjárműveknél a márkák versenyében eddig a Ford vezet 4293 eladott autóval (ez 32,04 százalékos részesedést jelent), ami azt is eredményezte egyben, hogy a személygépkocsikkal összevont kategóriában szintén ez utóbbi márka található az élen.

A motorkerékpárokra is érdemes egy röpke pillantást vetni, itt ugyanis a nyári hónapok emelkedő adatsort mutatnak az egy évvel korábbiakhoz képest, ami azért is izgalmas, mert az első öt hónapra szintén a recesszió volt jellemző. Júniusban 37,3, júliusban 0,2, augusztusban pedig 13 százalékkal nőtt az eladások száma az előző év azonos hónapjaihoz mérten. Ez 203 darabbal több eladott nyári motort jelent. A márkák versenyében magabiztosan vezet a Honda (23,18 százalékos piaci arány), a második helyen a Yamaha, a harmadikon a BMW található, a tavalyi esztendő hasonló időszakával összehasonlítva utóbbi a Suzuki kárára tudott egy helyezést javítani pozícióján.