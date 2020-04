Nagykanizsán nincs tudomás „illegális autóversenyekről”

Az üres utcák látványa néhány autóst féktelen száguldásra csábít. A megengedett sebesség túllépése azonban számos veszélyt rejt, amire a rend­őrség a következő időszakban fokozott figyelmet fordít.

Tóth Evelin rendőr hadnagy, a Zala Megyei Rendőr-főka­pitányság sajtóreferense tájékoztatójában leszögezte: Nagykanizsán „illegális autóversenyekről” nincs tudomásuk, bejelentés nem érkezett.

– A városban az ország más településeihez hasonlóan az elmúlt időszakban érezhetően kisebb a személy- és járműforgalom – ismertette. – Ez az esti órákhoz közeledve még inkább lecsökken. Bizonyos állampolgárok, érzékelve a forgalommentes közutakat, hajlamosak járműveik adottságainak, teljesítményének kipróbálására, ami akár sebességtúllépésben is megnyilvánulhat.

A Nagykanizsai Rendőrkapitányság állománya erre tekintettel nagy hangsúlyt fektet a jogszabályok betartatására a forgalom-ellenőrző járőrszolgálat során és a sebességmérő készülék alkalmazásakor is. Kollégáik a sebesség-ellenőrző berendezéseket menet közben és statikus helyzetben is rendszeresen üzemeltetik. A közlekedési szabályok betartását a jövőben is kiemelten ellenőrzik, elősegítve ezzel a biztonságos és balesetmentes közlekedést.