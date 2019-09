Lottónyeremény hatására szeretett bele a Fiatokba Sebők András

A legendás olasz tervező, Pininfarina is többször közreműködött Fiat-autógyár modelljeinek megalkotásakor. Az egyik, 50 évvel ezelőtt csak kis szériában, rövid ideig gyártott típus volt a Fiat 1500 Coupe.

Egy gyönyörűen helyreállított, 1964-ben született példányát Sebők András hozta el a veterán járművek legutóbbi, immár 24. zalai találkozójára.

Az Érden élő 62 éves férfit az olasz márka megmentőjeként is emlegeti a hazai oldtimeres társadalom. Elhivatottságának, hozzáértésének köszönhetően eddig már tucatnyinál több olasz személyautó kelt életre, elkerülve ezzel az enyészetet.

A szenvedélyét tulajdonképpen a véletlennek, egy nyereménynek köszönheti, árulta el a közel negyedszázada évente megrendezett egerszegi veterántalálkozón a kezdetektől részt vevő Sebők András.

– Édesapám 1976-ban négyes találatot ért el a lottón, és élete legelső autóját abból a pénzből vette meg, ez volt a Fiat 850-es – idézte fel. – Sokak számára lehet ismerős az a típus, kicsi volt és bumfordi, de ötszemélyes, 4 hengeres, 850 köbcentis, 34 lóerős farmotor hajtotta. Azokban az években sok volt belőle a magyar utakon is, mert itthon is meg lehetett vásárolni. Szóval nekem azóta mindenem az olasz márka – tette hozzá. – Az olaszok a többi autógyártóhoz képest nagyon sokféle modellel jöttek ki a hatvanas évektől. Kicsitől a legnagyobb kategóriákig szinte ötcentinként változtak a karosszériák, rendkívül változatos motorkínálattal. Ezért nem készültek nagy szériában, ma már pláne ritkaságnak számítanak ezek a szépségek. Ezek egyike a Fiat 1500 Coupe, amelyből csak 4000 darabot gyártottak 1964–67 között a híres Pininfarina terve alapján. A modellnek létezett kabrió változata is, az számított az alapnak, az elterjedtebb változatnak – magyarázta.

Szavait alátámasztandó idézzük fel röviden a gyár történetét. A márkanév a Fabbrica Italiana Automobili Torino mozaikszava, amelyet nyersen Olaszország Torinói Autógyáraként fordíthatunk. A társaság alapító okiratát 1899. július 11-én írták alá. A Fiat igazgatótanácsának befektetői közül Giovanni Agnelli emelkedett ki a leginkább eltökéltségével, előrelátásával és képzelőerejével, ő lett 1902-ben a társaság ügyvezető igazgatója. A Fiat első üzemét 1900-ban a torinói Corso Dantén nyitották meg, itt 150 munkást alkalmaztak, és már akkor 24 típust gyártottak.

A Fiat 1500 Coupe orrában az olasz autókban klasszikusnak számító, négyhengeres, soros elrendezésű, másfél literes, felül szelepelt és felülvezérelt motor dolgozik. Ebből lett a 125-ös és később a lengyelek által gyártott Polski Fiat erőforrása is. A Fiat 125 ugyanis arra az alvázra épült, mint elődje, a Fiat 1300/1500 hosszabb változata, és a padlólemezt is innen örökölte, a karosszéria pedig a Fiat 124 kocsiszekrényének kissé megnyújtott változatából alakult ki.

No de térjünk vissza a Coupéhoz. Sebők András elárulta, hogy a piros színű sportos járgányt Szlovéniában vásárolta meg rendkívül hiányos állapotban. A leharcolt állapota dacára a jármű rendelkezett német veteránjármű-igazolással és hasonló szlovén minősítéssel, ami nehezen volt megmagyarázható, hiszen járóképes volt ugyan, de jelentősen átalakították korábbi tulajdonosai. A motoron karburátort cseréltek, nem voltak meg az eredeti felnik, az Opel Corsa ülései kerültek bele, és hiányzott az oldalkárpit, emiatt a belső teret teljesen újra kell építeni. A felújítás az utolsó csavarig mindent érintett a gépkocsiban, és olyan jól sikerült, hogy a jármű megkapta az oldtimer minősítést, az OT rendszámot idehaza. A rekonstrukcióban Sebők András segítségére volt, hogy korábban már beszerzett és életre keltett egy 1962-ben gyártott Fiat 1200 Cabriolet-t, amely nagyon sok ponton azonos az 1500-assal.

A Fiat 1500 Coupe úgynevezett félalvázas szerkezetű, érdekessége, hogy 12 csavar oldásával a motor kiemelhető az első futóművel együtt. A kormánymű nem az egyszerűség mintaképe: nyolc gömbcsuklón keresztül jut el a vezető akarata az első kerekekhez. Az orrban hosszirányban beépített 86 lóerős motor kardántengelyen keresztül hajtja a merev hátsó tengely kerekeit. A lassulásról elöl tárcsa-, hátul pedig dobfékek gondoskodnak hatásosan, erre szükség is van, hiszen most is könnyedén tartja a 120 km/órás utazósebességet. Az is kuriózum, hogy a hátsó lámpái azonosak a Ferrari 250 GT SWB California Spider modelléivel, ami elsőre ugyan jól hangzik, ám a márkanév miatt a javításkor igen mélyen kell a zsebbe nyúlni.

Ja, és igazi csajozó autó, ezért aztán csak kétszemélyes.