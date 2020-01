Lánc, elakadás előtt

A hóláncot vagy a láncot helyettesítő más segédeszközt még az elakadás előtt, a havas, jeges útszakaszra érve érdemes feltenni. Elakadás után már nagyon nehéz, vagy gyakran már lehetetlen is a felszerelése.

A témáról a baleset-megelőzési bizottság tett közé ismertetőt, amiből kitűnik, hogy a hólánchasználat kezdő kérdése, mikor érdemes, kell felszerelni a láncot vagy más tapadássegítő eszközt? Van, ahol egyértelmű, mert a havas útszakaszra érve tábla figyelmeztet a hólánchasználatra. Egyébként akkor ajánlott, ha már kifejezetten nehéz az autóval biztonsággal haladni. Elakadás után ugyanis már körülményes a lánc felszerelése, sőt előfordulhat, hogy nem sikerül: hiszen hozzá kell férni a kerékhez, ami az elakadt autónál nem könnyű. Továbbá a klasszikus létraláncok felrakásakor a járművel előrébb is kell gurulni a láncra, ami nehezen megoldható elakadt járműnél. Felszerelés után lehet indulni, de fontos, hogy ez esetben a tempó ne legyen több 50 km/óránál. Letisztított, hó-, illetve jégmentes szakaszra le kell szerelni a hóláncot, mert tönkremehet a lánc és a gumiabroncs is, és rongálja az útburkolatot is. Mindez az összes tapadást segítő téli mechanikai eszközre igaz.

Ha csak egy pár láncunk van, azt a hajtott kerekekre tegyük, összkerékhajtású autónál pedig az első kerekekre. Nem jó, ha a lánc laza, de ne legyen teljesen feszes sem, kell némi játék az öntisztuláshoz. Számítsunk rá, hogy a láncfeltétel és levétel kosszal jár. Ebben a gyártók egy része azzal segít, hogy védőkesztyűt ad a láncok mellé. Ha nincs ilyen, akkor magunk gondoskodjunk róla. Az esetben, ha a láncot, miután már nincs rá szükség, nem tudjuk leszedni, mert valamiért bonthatatlanná válik, akkor az erővágó segít, amihez lehet, hogy az országúti segélyszolgálatot kell kihívni.