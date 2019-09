Kilencedik alkalommal rendezték meg a veterán motorosok találkozóját Söjtörön

Kilencedik alkalommal rendezték meg a hét végén a veterán motorkerékpárok szerelmesei­nek találkozóját Söjtörön, számolt be a remekül sikerült programról Klujber Richárd, az egyik fő szervező.

A csípős reggel nem tántorította el a résztvevőket, ezt az is jelezte, hogy a megnyitó után nem kevesebb, mint 129 motor indult el a hagyományos emléktúrára Deák Ferenc szülőházától.

Az első megállójukat a kehidai Deák-kúriánál tartották, ahol Lázár István polgármester és az önkormányzat részéről kellemes fogadtatásban részesültek. A hangulatos tárlatvezetés után kezdődött az ügyességi verseny, no meg az ebédre is jutott az időből. Ezt követően koszorúzással tisztelegtek a „haza bölcse” előtt, majd nyeregbe pattantak, és meg sem álltak Türjéig, ahol Nagy Ferenc polgármester és a községi önkormányzat látta vendégül a motorkerékpárosokat. Itt a vállalkozókedvű résztvevők az ismereteikről is számot adhattak a Deák-­totó és KRESZ-teszt kitöltésével. A túra utolsó megállója már Zalaegerszegen volt, ahol megkoszorúzták az országban elsőként felállított egész alakos Deák-szobrot.

A túrán a legidősebb motoros a 77 éves Tóth Béla, a legfiatalabb a 15 éves Szommer Ádám volt, a legidősebb motort Ziegler Csaba hozta el, az 1940-es BMW R12-est, a legmesszebbről, Budapestről Életes János és Gábor érkezett, a KRESZ-versenyt Hajdu Anita, a Deák-totót Vass Krisztián nyerte. Az ügyességi verseny győztesei: Kutasi Dóra, Nagy András (125 ccm-ig), Domján Péter (126–350 ccm), Gombkötő Attila (350 ccm felett), Molnár Attila (oldalkocsis).