Jelen és jövő járműveit tesztelik a ZalaZONE járműipari tesztpályán

A megyeszékhely melletti, 265 hektáron elterülő ZalaZONE járműipari tesztpálya első ütemének hivatalos átadása hétfőn történt meg, de az elkészült pályaelemeken már tavaly szeptember óta a folynak a tesztelések.

Egyebek mellett erről is értesülhetett a szakmai közönség, amikor hétfőn délután módja volt közelről megtekinteni a már használatba vett területeket.

Hamar Zoltán, a létesítmény műszaki vezetője egyebek mellett elmondta, 10 évvel ezelőtt indult el a járműipart szolgáló tesztpálya tervezése és 2013-14 táján sikerült a magyar kormányt megnyerni a beruházás támogatására. Ezzel a gyártókapacitások mellett a fejlesztői bázisok növelésével csatlakozik hazánk a járműiparhoz. Időközben nyilvánvalóvá vált, hogy a lendületesen fejlődő önvezető technológia kiszolgálására is fel kell készülni. Márpedig gyártókapacitás elköltöztetése 1-2, míg fejlesztőközponté 10-15 évbe kerül. Tehát a fejlesztőközpontok idecsábításával hosszú időre biztosítani lehet a hazai autóipar jövőjét és a 100 ezernél több munkavállaló megélhetését.

A világon jelenleg egyedülál­lóan komplex szolgáltatásokat kínáló ZalaZONE a járművek dinamikai képességei mellett az önvezető technológiák tesztelésére is alkalmas. Egyebek között az ötödik generációs, azaz 5G-s adatátvitel, a smart city és a nagy sebességű oválpálya teszi erre alkalmassá. Emellett a közeli és távoli környezete is szolgálhat tesztpályaként. Ennek egyik eleme a megyeszékhelyt az M7-essel összekötő M76-os, amely szintén az önvezető járművek számára is épülő okosút, és ennek a középső 12 kilométeres szakaszán akár 250 km/óráig lehet próbálni a robotautókat, de ez idő alatt lezárják majd a forgalom elől. Emellett az országon belül Győr, Budapest, Balaton érintésével hazai, illetve Graz, Maribor körútvonalon valós, országúti környezetben is kipróbálhatók az egerszegi pályára érkező autonóm járművek is.

Eddig már elkészült a 300 fős konferenciatermes fogadóépület, a fejlesztőcégek bázisaként szolgáló technikai épület, a dinamikai felület, a nagy sebességű kezelhetőségi pálya szintkülönbségekkel, kanyarokkal, illetve az okosváros első öthektáros területe is használható már, ami a majdani teljes smart city 30 százalékát teszi ki, a fékek vizsgálatára pedig nyolc különböző útfelületet imitáló pályaszakaszt próbálhatnak a mérnökök. A második fázisban, 2020-ig megépül a 1,5 kilométeres autópálya-szakasz, a 4,4 kilométer oválpálya, amelyen állandó 250 km/órás sebességgel is lehet haladni, valamint a városi környezetet bővítik, és további járműdinamikai modulok készülnek el. Továbbá bővítik az önvezető technológiai megoldásokat a működési tapasztalatok alapján.

A bemutató részeként láthattunk kamiont, amelyik sofőr nélkül volt képes a telephelyen manőverezni a rakodáshoz, érzékelni az eléje lépő gyalogost. Önvezető autók mutattak be előzési, vészfékezéses szituációkat, illetve gyors sávváltást, azaz jávorszarvastesztet is. Az autó „felokosított” smart robotpilóta által vezetve manőverezett városi környezetben, parkolóban, ahol virtuális autók álltak. Ugyanis az autó mozgását szimulálták is, azaz tökéletesen követte az igazi haladását valós időben a képernyőn látható virtuális mása. Emellett szimulátorból lehetett vezetni, távirányítani a bójákkal kirakott pályán haladó elektromos BMW-t, köszönhetően az 5G adatátvitelnek. A bemutatón szóba került a drónelhárító rendszer is, hiszen a pálya használatáért 200 euró/jármű/óra díjat fizető cégek nem szeretnék, ha óvatlan tekintetek követnék az itt zajló munkát.