Gehilio’s Garage: időutazásra invitál a keszthelyi testvérpár (videó)

A felállás némileg átalakult, de a régi járművek iránti vonzalom nem hagyott alább. A kezdeti művészeti projekt részben oktató jellegűvé nőtte ki magát. Megnéztük, közel egy év alatt mi minden változott Gehilio garázsában.

A 26 éves Kovács Bálint, keszthelyi származású televíziós szerkesztő projektjéről korábban már beszámoltunk. Azóta módosult az alapfelállás, ennek eredményeként bátyja, Kovács Máté is aktív részessé lépett elő.

– Máté szintén fiatal kora óta megszállottja az öreg, azon belül is a szoci gépeknek. A videóinkban ő az, aki szakértőként van jelen és néha még mi is meglepődünk a lexikális tudásán – avat be a részletekbe Kovács Bálint.

Bővült a családi gyűjtemény

Több autó is érkezett a családi gyűjteménybe. Jelenleg három felújításra váró gép újjászületésének a megörökítését tervezik 2021-ben.

– Olyan ritkaság található közöttük, mint például egy 1950-es BMW 340, amelynek a felújítását a bátyámmal közösen tűztük napirendre. A sors különös fintora, hogy idén január elején mentettem egy ritka Zaporozsecet egy udvarból, és most ismét hasonló sorsú Zaporozsec érkezik a kollekcióba – meséli.

Sajátos látásmód a YouTube-on

Idén indították el YouTube csatornájukat, ahol olyan szemmel mutatják be ezeket a csodás gépeket, ahogy ők látják.

– Mi azok köze tartozunk, akik nagyon is menőnek találnak egy Barkast, egy ZIL-130 teherautót, vagy éppen egy Zaporozsecet. Rendszeresen találkozunk olyan gyűjtőkkel, barátokkal, akiknél szebbnél szebb autók vannak, így adta magát a szituáció, hogy megörökítsük a kalandjainkat.

Bálint kiemelte, kipróbálhattak egy 1986-os ZIL teherautót, amiben alig több mint 570 kilométer van.

– A tulajdonos Bulgáriában akadt rá. A bolgár hadsereg vásárolta magának, gondolva arra, ha a török-bolgár konfliktusból háború lesz, legyen eszköz, amely szállítja a lőszereket a határra. A háború végül elmaradt, ezek a teherautók pedig érintetlenül megmaradtak. Ma már megdöbbentő, hogy óriási benzin V8 hajtotta ezeket a szovjet teherautókat – ismertette a jármű háttértörténetét. – Szintén különlegességnek számít az a platós Barkas teherautó, amiben kevesebb mint 1300 kilométer gyűlt össze több mint 30 év alatt. Ezeket a keveset futott öreg gépeket hajtani tényleg időutazásnak számít.

A különleges Barkas B1000 története

Egy lehetőség, amelyet nem ők kerestek. Egy véletlennek köszönhetően ismerkedtek meg Tamással, aki szintén rajong az öreg gépekért.

– Nyáron, a Duna TV Balatoni nyár című műsorában voltunk vendégek, és az egyik ott bemutatott autót – egy öreg Moszkvicsot – ő hozta nekünk. Kiderült, hogy a garázsában többek között egy szinte új, 1986-os Barkas is parkol. Felcsillant a szemünk, és elkezdtük szervezni, hogy mikor tudjuk meglátogatni. Csak késő ősszel tudtuk megvalósítani, de a lényeg, hogy remek napot tölthettünk Tamásnál, ahol kipróbáltuk, hogy milyen lehetett 30 évvel ezelőtt beülni egy ilyen teherautóba.

A videóból kiderül, milyen élmény volt!