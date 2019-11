Autómentés az egész országban

A közlekedés biztonsága érdekében rendkívül fontos, hogy minden jármű tökéletes műszaki állapotban legyen, hogy minimális lehessen a baleseti faktor, viszont az emberi tényezőn is nagyon sok múlik.

Előfordulhatnak azonban olyan esetek, amikor senki nem vét hibát, mégis megtörténik a baj. Idesorolhatjuk az autó lerobbanását is, amikor mindenféle árulkodó előjel nélkül egyszer csak felmondja a szolgálatot. Ilyen helyzetekből is megtörténhetnek a balesetek, de azért ez nem annyira jellemző, viszont nagyon kellemetlen dolog, ha mondjuk éppen egy forgalmas kereszteződés kellős közepén éri el kocsinkat a végzet. Amennyiben lehetséges, természetesen elsősorban le kell tolni az út mellé az autót, hogy ne akadályozzuk a forgalmat. Ezt követően arról kell gondoskodnunk, hogy miként vontattassuk vagy szállíttassuk el a járművet! Ha gyors, hatékony szakértői segítséget igénylünk, akkor az automentokereso.hu weboldal jelentheti számunkra a biztos megoldást. Először is meg kell adnunk a helyzetünket, legtisztább, ha ezt a GPS gombra való kattintással tesszük, de az is megfelel, ha beírjuk a pontos címet, ahol lerobbantunk. Az automentokereso.hu honlapon keresztül felkereshetjük a hozzánk legközelebbi autómentő vállalkozásokat és azonnal fel is vehetjük velük a kapcsolatot. Teljesen mindegy, hogy Magyarország melyik csücskében történik meg velünk ez a balszerencsés helyzet, ugyanis a legtöbb szolgáltató az egész ország területén vállalja az autómentést. Amint megadtuk a helyzetünket, közelségi sorrendben megjelennek az okos eszközünk kijelzőjén a szóba jöhető vállalatok vagy trélerrel rendelkező egyéni vállalkozók. Az első oszlopban lesznek láthatóak a cégek nevei, a többi oszlopban pedig fel van tüntetve az adott szolgáltató távolsága, a szállítás tarifája kilométerenként valamint, hogy milyen szolgáltatást vállal. Az automentokereso.hu egy igen jól funkcionáló alkalmazás. Amennyiben kapcsolatba szeretnénk lépni az általunk választott autómentő vállalattal, akkor csak rá kell kattintanunk az annak megfelelő kék-fehér téglalapra, majd a részletes cégadatokra és már meg is szereztük az elérhetőségi telefonszámot. A legtöbb autómentő non-stop riasztható, mivel ők is nagyon jól tudják, hogy a szakmájukban csakis a rugalmasság az elfogadható, mert bárkivel, bárhol és akármikor megtörténhet, hogy megadja magát az autója. Sok esetben megoldhatjuk a vontatást valamelyik ismerősünk segítségével is, viszont, ha sérülésmentesen és teljes körű biztonságban szeretnénk a járgányunkat eljuttatni a legközelebbi autószerelő műhelybe, akkor jobban járunk, ha szakemberhez folyamodunk.