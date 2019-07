A Formula Racing csapata elektromos meghajtású járművel versenyzett Zalaegerszegen

A jövő járműipari mérnökei adtak találkozót egymásnak a múlt héten a megyeszékhelyen a tesztpályán.

A 22 országból érkezett 2300 egyetemista 72 csapattal vett részt az idei Formula Student East elnevezésű versenyen saját fejlesztésű járműveikkel belső égésű, elektromos és önvezető kategóriákban.

A megmérettetésen a négy magyar résztvevő team egyikeként indult a Formula Student East kezdete óta immár 12. alkalommal szereplő Budapesti Műszaki Egyetem Formula Racing nevű csapata, mégpedig elektromos meghajtású kategóriában.

A jármű legfőbb jellemzője a négykerék-hajtás, azaz minden tengelyen önálló elektromos motor adja az erőt. A nagyon magas fordulaton dolgozó, 3,5 kilogramm tömegű motorok – a jármű hajtásához szükséges mértékű – lassításáról saját tervezésű, 700 grammos bolygóművek gondoskodnak, előállítva a bődületes, 330 Newtonméter nyomatékot. Ez a mai modern dízelautók motorjával vethető össze, de itt minden kerékre ennyi jut. Ezek után nem csodálható, hogy a jármű 2,5 másodperc alatt eléri a 100 km/órás tempót. A végsebessége 120 km/óra, de a verseny jellemzői miatt ennél többre nincs is szükség. A leszorító erőt termelő aerodinamikai szárnyakat is a verseny igényeinek megfelelően méretezték, így azok 40 km/órától hatásosak, és végsebességnél 200 kilogramm erővel nyomják a talajhoz a két mázsa önsúlyú, szénszálas kompozitvázzal épített járművet.

A hatvanfős csapat kapitánya, Bukovácz Kristóf érdeklődésünkre beszámolt arról is, hogy a BME versenyzői 2016-ban indultak először négykerék-hajtású elektromos koncepcióval, mégpedig az elsők között a régióban. A team tagjai között a gépészek mellett jármű- és villamos mérnökök, informatikusok, gazdasági szakemberek is dolgoznak. A verseny részeként ugyanis a versenyautó műszaki megépítése mellett az üzleti megvalósíthatóság koncepcióját is be kell mutatni.